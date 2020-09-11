Жіноча збірна: Лілія Ребрик зачарувала милим фото з прогулянки з дочками

Телеведуча показала, як вони насолоджуються осіннім теплом
Лілія Ребрик - постійне джерело мотивації та позитиву для своїх шанувальників. Енергійна і весела телеведуча завжди в гарному настрої, встигає працювати на телебаченні і в театрі і багато часу приділяти коханій сім'ї - чоловікові і двом дочкам. Поки ще стоїть тепла погода, вони намагаються якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Так, артистка показала в Instagram миле сімейне фото з активної прогулянки з малятами.
На знімку дівчатка їдуть по дорозі на велосипедах - дворічна Поліна на триколісному, а 8-річна Діана вже на "дорослому" двоколісному. Зіркова мама йде позаду них і щасливо сміється.
Всі троє одягнені в однакові стильні та зручні спортивні костюми - діти у біло-малинових кольорах, а Лілія вибрала ніжний персиковий відтінок.
Лілія Ребрик з дочками влаштували веселу прогулянку на велосипедах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"@andrii_dykyi , може й мені велосипед? Насолоджуємося теплом))) Жіноча збірна в костюмах", - підписала кадр Ребрик.
Користувачі мережі залишили цій милій сімейці багато зворушених коментарів.
Скріншот коментарів
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