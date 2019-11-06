Жінка-натхнення: 50-річна Дженніфер Лопес мотивує шанувальників на заняття спортом (відео)

Дженніфер Лопес в свої 50 встигає все: їздити по світу з гастролями, займатися дітьми, будувати відносини, а також відточувати бездоганну форму в спортзалі. Причому співачка намагається записувати із залу надихаючі ролики, щоб мотивувати своїх послідовувачів до активного життя. Кілька годин тому на її сторінці з'явився новий. Вона робить вправи на ікри, використовуючи значні гантелі, під веселі мотиви разом зі своїм тренером. «Просто ще один вівторок. Після важкої роботи», – написала вона під відео.

Лопес на тренуванні (відео: instagram.com/jlo)

Одягнена Лопес в чорні спортивні легінси, сіру толстовку, а також чорні кросівки. Волосся зірка прибрала свою улюблену зачіску для фітнесу – високий пучок. На обличчі її не нанесений макіяж, а тому видно, що знаменита красуня неабияк спітніла. Виглядає Джей Ло свіжо і молодо, підморгуючи передплатникам, як би закликаючи їх працювати разом з нею.

Співачка в своїй кращій формі (фото: instagram.com/jlo)

За короткий час ролик набрав більше 2 мільйонів переглядів і тисячі коментарів. Фолловери 50-річної знаменитості не перестають захоплюватися її силою волі, витривалістю і гнучкістю. Що ж, Дженніфер гідна похвали! Не дивно, що вона підкорює всі червоні доріжки. Приміром, нещодавно Дженніфер блищала на церемонії Governors Awards в золотистій сукні з відкритими плечима, яка підкреслила її досконалу форму. Співачка заслужила безліч компліментів від шанувальників, а також модних критиків.

Дженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

У сторіз знаменита красуня опублікувала ще пару кадрів з фітнес-залу, а також фото зі своїм коханим і майбутнім чоловіком Алексом Родрігесом. Нагадаємо, пара нещодавнопобралася, а тепер весь світ у передчутті весільної церемонії, дату якої закохані так і не оголосили. Напевно зірки спробують здивувати шанувальників і готують щось грандіозне.