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Жінка без посмішки: Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за надмірну серйозність

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2020 - 17:31
Жінка без посмішки: Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за надмірну серйозність
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірку знову звинуватили в похмурості

Вікторія Бекхем відрізняється позитивним характером, енергійністю і добротою. 45-річна знаменитість завжди намагається надихнути і мотивувати своїх фоловерів. Демонструючи щасливі сімейні стосунки, стильні речі, розробки нового б'юті-бренду або свою досконалу фігуру, вона це робить з усією душею і радісно. Тим не менш, саме дружина Девіда Бекхема найчастіше потрапляє "під роздачу" від фанатів, коли справа стосується її "веселості".

Жінка без посмішки: Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за надмірну серйозність

Нове фото Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Кілька годин тому Вікторія опублікувала фото, на якому показала новинку від Victoria Beckham Beauty. "Завжди прислухаюся до всіх вас і ваших відгуків і працюю над новим Bitten Lip Tint!!! Дізнайтеся і поділіться своїми коментарями на @victoriabeckhambeauty", – написала зірка. У відповідь вічно молода мама 4-х дітей отримала масу позитивних відгуків.

  • Ти виглядаєш так гарно, люблю тебе, жінка, ти дивовижна мама, дивовижна дружина і чудова людина, люблю тебе Вікторія
  • Дивлюся на твої милі веснянки
  • Дуже приваблива
  • Твоя шкіра ідеальна!
  • Просто красива Вікторія... Така юна і свіжа

Жінка без посмішки: Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за надмірну серйозність

Жінка без посмішки: Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за надмірну серйозність

Жінка без посмішки: Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за надмірну серйозність

Жінка без посмішки: Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за надмірну серйозність

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/victoriabeckham)

Але знайшлися і ті, хто знову вирішив підкреслити "невеселе" обличчя знаменитості. Фолловери взялися, що не розуміють серйозності Вікторії та її небажання посміхатися на фото. Інші, навпаки, заступилися за зірку, запропонувавши хейтерам піти на YouTube-канал дизайнера і переконатися, що вона багато сміється.

  • Не посміхайся, що б ти не робив
  • Жінка без посмішки

Жінка без посмішки: Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за надмірну серйозність

Жінка без посмішки: Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за надмірну серйозність

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/victoriabeckham)

Але якщо раніше Вікторія не вміла правильно ставилася до подібних заяв – зірка могла почати турбуватися і переживати. То в останні роки стала включати гумор. Так, в недавньому відео, яке вона записала для своїх шанувальників, Вікторія намагалася відповісти на все те, що пишуть про неї в мережі. На питання "Чим вона знаменита" вона відповіла: "Тим, що не посміхаюся ніколи" і засміялася. Далі вона продовжила розповідь про себе: "Добра, хороша мама, я можу бути веселою і прикольною... Раптово? Так, так і є", – сказала знаменита ікона стилю.

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