Жінка зі своїми слабкостями: Олена Кравець вперше заплакала на камеру

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Олена Кравець знялася в кліпі зі своєю донькою - 16-річною Марією

Олена Кравець проплакала з самого ранку заради зйомок нового кліпу PIANOБОЙ Alina Pash на пісню "Перша Леді". Так, в ексклюзивному інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" відомий артист PIANOБОЙ Дмитро Шуров відверто розповів про історію створення дуету з Аліною Паш і чому серед 21 жінки, які знімалися в новому кліпі артистів, плакала тільки відома гумористка.

Популярний артист PIANOБОЙ Дмитро Шуров розповів, як і коли створювався дует із Аліною Паш.

"Все вийшло абсолютно спонтанно. На початку літа я працював над піснею, в якій не вистачало зухвалого жіночого голосу, бо мені вона здавалась надто солодкою. Тоді в голові у мене зазвучав голос Аліни. Вона смілива, просунута та знає собі ціну – це голос нового покоління, що не боїться міняти формати та стереотипи», – зізнається Дмитро Шуров в ефірі каналу "Україна".

PIANOБОЙ feat. ALINA PASH - Перша Леді

І хоча артисти не були знайомі раніше, спільну мову знайшли відразу, а сама пісня отримала назву «Перша леді».

"Я одразу знайшов контакт Аліни – ми не були знайомі раніше – та надіслав пісню. Вона відповіла швидко, що вся ця ідея їй до душі. Вже згодом ми записалися. Саундпродюсуванням займався той самий талановитий Михайло Бусін, що прославився треком із MARUV", – розповів артист в програмі "Ранок з Україною".

"Перша леді" за словами Дмитра Шурова – це легка, емоційно тепла та чуттєва пісня про те, що кожна дівчина, яка знайшла свої таланти, свою особливість, свою родзинку, – вона й є першою леді свого життя та життя її близьких.

Олена Кравець в кліпі "Перша Леді" (кадр з відео youtube.com/PIANOБОЙ)

"Заплакати Олену Кравець змусила режисер. Смішну Олену бачила вся країна, ми хотіли, щоб про Олену дізналися як про драматичну актрису і як жінку з людськими слабкостями", - поділилася піар-менеджер і дружина Дмитра Ольга Шурова.

"Не бійся бути собою, адже колись Луїза Чікконе стала Мадонною, а щербинка між зубами з недоліка перетворюється на бренд! У нашому кліпі знялося більше 20 жінок, серед яких моя дружина Оля. І, звичайно, під час зйомок було кілька цікавих історій, наприклад, Лілія Літковська, яка мала зніматися вагітною, народила за тиждень до зйомок. Також у кліпі взяла участь травесті-діва – вона теж має право бути жінкою, хоча й народилась чоловіком. Або ж, наприклад, Олена Кравець плакала з 8-ї години ранку. Тоня Ноябрьова, режисерка кліпу, підготувалась, взявши спеціальні краплі для очей, щоб удавати сльози. А Олена прийшла, сіла у крісло та реально розплакалася", – поділився подробицями зйомок нового кліпу Дмитро Шуров.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець кардинально змінила колір волосся заради Танців з зірками 2019. Актриса вразила глядачів майстерністю перевтілення.