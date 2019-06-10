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Жінка-кішка: Тіна Кароль полонила несподівано пронизливим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2019 - 11:02
Жінка-кішка: Тіна Кароль полонила несподівано пронизливим образом
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль показала себе справжньою - без макіяжу, блиску і гламуру

Тіна Кароль продовжує інтригувати шанувальників результатами своєї відвертої чорно-білій фотосесії. І відверта вона не образами, а саме оголеними емоціями. Так, час від часу Кароль публікує на своїй instagram-сторінці кадри, на яких позує без звичного макіяжу з насиченими червоними губами – фішкою свого образу, без голлівудської зачіски, блискучих прикрас і яскравих суконь. Замість цього перед шанувальниками постає "справжня" Кароль – без зайвого блиску і гламуру.

На новому знімку Кароль позує сидячи на стільці. На виконавиці – чи то чорний костюм, чи то комбінезон з відкритими плечима. Більше того, співачка навіть без взуття. На обличчі – ані грама макіяжу, волосся злегка розпатлане... Складається враження, що вона недавно прокинулася. Сама ж Кароль пронизливо дивиться в камеру.

Як завжди, Кароль ніяк не підписала своє нове фото. Лише залишила кілька хештегов зі своїм ім'ям, а також вказала автора фото - Аня Гончарова.

Чуттєва Тіна Кароль

Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Зате шанувальники співачки були як завжди, красномовні. Багато хто, до речі, відзначили, що Тіні до лиця коротка стрижка:

  • "Тобі круто з такою зачіскою! І взагалі, ці фото дуже чіпляють, кайф"
  • "Така худенька!"
  • "Як же тобі йде з коротким волоссям"
  • "Тін, тобі дуже йде з коротким волоссям, прям дууууже!!!!
  • "Яка ти красива!"
  • "Вау! Незвичайний образ"
  • "Твої родимки - це окреме мистецтво! Куди веде ця карта з зірок?"
  • "Жінка-кішка!"
  • "Вау, Це щось не реальне!"
  • "Левиця-тигриця, ррррр"
  • "Проста Неперевершено!"
  • "Неймовірно Круте Фото"

Жінка-кішка: Тіна Кароль полонила несподівано пронизливим образомЖінка-кішка: Тіна Кароль полонила несподівано пронизливим образом

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Відзначимо, до цього Кароль вже публікувала фото з подібним настроєм:

Загадкова Тіна Кароль

Загадкова Тіна Кароль

Жінка-кішка: Тіна Кароль полонила несподівано пронизливим образом

Загадкова Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в червоній сукні Louis Vuitton. На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору.

До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.

Повністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережі MARUV вразила плавними вигинами в екстремально облягаючому латексному костюмі
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