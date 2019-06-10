Жінка-кішка: Тіна Кароль полонила несподівано пронизливим образом

Кароль показала себе справжньою - без макіяжу, блиску і гламуру
Тіна Кароль продовжує інтригувати шанувальників результатами своєї відвертої чорно-білій фотосесії. І відверта вона не образами, а саме оголеними емоціями. Так, час від часу Кароль публікує на своїй instagram-сторінці кадри, на яких позує без звичного макіяжу з насиченими червоними губами – фішкою свого образу, без голлівудської зачіски, блискучих прикрас і яскравих суконь. Замість цього перед шанувальниками постає "справжня" Кароль – без зайвого блиску і гламуру.
На новому знімку Кароль позує сидячи на стільці. На виконавиці – чи то чорний костюм, чи то комбінезон з відкритими плечима. Більше того, співачка навіть без взуття. На обличчі – ані грама макіяжу, волосся злегка розпатлане... Складається враження, що вона недавно прокинулася. Сама ж Кароль пронизливо дивиться в камеру.
Як завжди, Кароль ніяк не підписала своє нове фото. Лише залишила кілька хештегов зі своїм ім'ям, а також вказала автора фото - Аня Гончарова.
Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Зате шанувальники співачки були як завжди, красномовні. Багато хто, до речі, відзначили, що Тіні до лиця коротка стрижка:
Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol
Відзначимо, до цього Кароль вже публікувала фото з подібним настроєм:
Загадкова Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в червоній сукні Louis Vuitton. На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору.
До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.