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Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила постільним знімком

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2019 - 14:26
Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила постільним знімком
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка зачарувала шанувальників природною красою

Останнім часом Тіна Кароль регулярно радує своїх фанатів знімками в Instagram - можливо, вони не завжди нові, але шанувальники раді кожен день бачити свіжу публікацію від улюбленої співачки. При цьому вона нерідко стала ділитися ніжними фото без макіяжу і химерних образів, захоплюючи своєю природною красою. Таким вийшов і крайній кадр в акаунті зірки - на ньому вона зображена в ліжку.

На ніжному чорно-білому фото видно лише обличчя Тіни, яка лежить на подушці і загадково дивиться в камеру. Волосся артистки красиво розтріпалося, оголивши чарівне вушко. Знімок вийшов дуже простий і в той же час зачаровує своєю красою.

Підпису під фото Тіна за традицією не залишила.

Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила постільним знімком

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники засипали артистку компліментами, заявляючи, що вони буквально помирають від її вражаючої краси.

  • "Яка ніжна фотографія"
  • "Оуооуоуоу, яка красииива, а погляд"
  • "Просто неперевершена красуня неможливо відвести погляд, просто чарівна. як мені подобається твоя натуральна краса, вона мене заворожує"
  • "Яка неймовірна"
  • "Фото просто щасливої жінки :)"
  • "Магічний погляд, заворожила і приворожила"
  • "Глибокий погляд прямо в серце"
  • "Яка ніжна. Безумовно, йде чорно-білий, як нікому"
  • "Я так люблю ці розчесані брови"
  • "Краса рятує світ"
  • "Гарна така"
  • "Дуже ніжно"
  • "Тіна, не вбивай нас своєю красою, але комусь же дісталася цей Кенгурушик"
  • "Така ніжна як пелюсточка"
  • "Ти гідна тисячі компліментів"
  • "Вмираю, задихаючись"

Нагадаємо, Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію - відвідала Ніагарський водоспад. Вражаючими відео співачка поділилася в мережі.

Раніше Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в червоній сукні Louis Vuitton. На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору.

До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизна.

Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію: вражаючі відео Дівчинка з очима-океанами: Тіна Кароль без макіяжу запаморочила голову чуттєвим фото
Новини України Тіна Кароль
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