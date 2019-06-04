Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила постільним знімком

Співачка зачарувала шанувальників природною красою
Останнім часом Тіна Кароль регулярно радує своїх фанатів знімками в Instagram - можливо, вони не завжди нові, але шанувальники раді кожен день бачити свіжу публікацію від улюбленої співачки. При цьому вона нерідко стала ділитися ніжними фото без макіяжу і химерних образів, захоплюючи своєю природною красою. Таким вийшов і крайній кадр в акаунті зірки - на ньому вона зображена в ліжку.
На ніжному чорно-білому фото видно лише обличчя Тіни, яка лежить на подушці і загадково дивиться в камеру. Волосся артистки красиво розтріпалося, оголивши чарівне вушко. Знімок вийшов дуже простий і в той же час зачаровує своєю красою.
Підпису під фото Тіна за традицією не залишила.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Підписники засипали артистку компліментами, заявляючи, що вони буквально помирають від її вражаючої краси.
Нагадаємо, Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію - відвідала Ніагарський водоспад. Вражаючими відео співачка поділилася в мережі.
Раніше Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в червоній сукні Louis Vuitton. На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору.
До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизна.