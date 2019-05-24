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"Хто просив погарячіше?" Тіна Кароль викликала фурор фото в білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.05.2019 - 12:27
"Хто просив погарячіше?" Тіна Кароль викликала фурор фото в білизні
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка по-справжньому здивувала шанувальників

Українська поп-діва Тіна Кароль все частіше вибирає сміливі, ефектні вбрання, які кожен раз захоплюють і навіть дивують її шанувальників. Зірка вміє майстерно підкреслити свою жіночність та сексуальність, що незмінно захоплює її фанів, які давно нарекли співачку "королевою естетики". Але свіже фото застало зненацька підписників Тіни – на знімку в Instagram артистка позувала в одній білизні!

Співачка красувалася на чорно-білому знімку з мінімумом макіяжу, не соромлячись показати природну красу не тільки обличчя, але й тіла. Вона одягла бюстгальтер-топ на тонких бретельках і трусики із завищеною талією, кокетливо приспустивши їх рукою. Неможливо не оцінити її сталевий прес і стрункі стегна.

Волосся зірки розпущене по плечах, вона загадково посміхається на камеру, витончено відвівши одну руку в бік.

&quot;Хто просив погарячіше?&quot; Тіна Кароль викликала фурор фото в білизні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники були вражені відвертим видовищем, адже настільки пікантного знімка від зірки вони вже точно не очікували! Коментарі для Тіни летіли зі швидкістю світла. А фани не могли намилуватися сексуальною зіркою.

"Ого, дуже неочікувано!", "Оу, sexy просто. Трохи несподівано, ти така...", "Занадто гаряче", "Стовідсотковий секс-символ України", "Я в шоці. Це просто шок. Мені дуже гаряче", "Тіна, як можна бути такою сексуальною. Аж не можу! Дуже сексуально, бомба", "Не можна бути такою ідеально-чарівною!", "ОMG! Горить Всесвіт! Тільки не гасити пожежу!", "Померти не встати. В якій же ти класній формі!", "Живе втілення сексу і невинної посмішки!" - не стримували себе коментатори.

До речі, багато з фоловерів припустили, що на Тіну настільки несподіваним чином вплинуло весілля Потапа і Насті Каменських. Артисти влаштували розкішну церемонію одруження у четвер, 23 травня, в одному з заміських комплексів під Києвом. Серед запрошених зіркових гостей також була Тіна Кароль, а її син Веніамін навіть записав незвичайне привітання для молодят.

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