Вогняна краса: Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в сукні Louis Vuitton

Співачка вразила шанувальників сукнею від Louis Vuitton
Тіна Кароль захопила мережу фотографією в ефектній червоній сукні від Louis Vuitton. Популярна українська співачка виклала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.
На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору. Вона сперлася на стіну і одним вказівним пальцем доторкнулась до своїх губ.
Тіна Кароль захопила розкішним фото в сукні Louis Vuitton (фото: instagram.com/tina_karol)
Користувачі мережі натхненно прокоментували знімок співачки.
Нагадаємо, що боса Тіна Кароль зачарувала душевним виступом на весіллі Потапа і Насті Каменських.
Раніше повідомлялося про те, що Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.