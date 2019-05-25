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Вогняна краса: Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в сукні Louis Vuitton

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2019 - 20:04
Вогняна краса: Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в сукні Louis Vuitton
Тіна Кароль захопила розкішним фото в сукні Louis Vuitton (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка вразила шанувальників сукнею від Louis Vuitton

Тіна Кароль захопила мережу фотографією в ефектній червоній сукні від Louis Vuitton. Популярна українська співачка виклала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору. Вона сперлася на стіну і одним вказівним пальцем доторкнулась до своїх губ.

Вогняна краса: Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в сукні Louis Vuitton

Тіна Кароль захопила розкішним фото в сукні Louis Vuitton (фото: instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі натхненно прокоментували знімок співачки.

  • У фотографа руки з того місця, відразу видно;
  • Здається, ти скоро залишишся без фанатів, тому що ти нас вбиваєш своєю красою і естетикою;
  • Ти шикарна;
  • Я дожила до цієї фотки;
  • Просто вогонь;
  • Ти - полум'я. Любиш чорний і червоний колір, як і я;
  • Справжня фотомодель, навіть пози не такі як у всіх;
  • Дуже чекала на це фото в профілі;
  • Червоний вам все ж найбільш до лиця. Як ніби вам 16;
  • Дуже красива;
  • Нереально красиво;
  • Гаряча мама кішка;
  • Тіночка! Ви дуже гарна! І дай вам Бог бути самою щасливою!

Нагадаємо, що боса Тіна Кароль зачарувала душевним виступом на весіллі Потапа і Насті Каменських.

Раніше повідомлялося про те, що Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.

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