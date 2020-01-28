Коли одружиться Володимир Остапчук: відповідь нумеролога

Білий Пацюк в цьому році пройдеться по особистому житті багатьох знаменитостей.

Ведучий Володимир Остапчук теж виявився у цьому списку. Які зміни чекають завидного холостяка, і коли відбудеться весілля, розповіла нумеролог-психолог у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

У минулому році шоумен та екс-ведучий каналу «Україна» Володимир Остапчук здивував українців несподіваною заявою: після 12 років щасливого сімейного життя він розлучився з дружиною, з якою виховує двох дітей.

Причиною розриву багато хто вважає роман Володимира з актрисою Ксенією Мішиной. Але ні ведучий, ні актриса не коментують ці припущення. Нумеролог-психолог Галина Ганджа розповіла, які зміни відбудуться в особистому житті одного з найбільш завидних холостяків України.

«Там правда будуть зміни. Можливо, він захоче змінити якийсь підхід в особистому житті. У нього і так важко зараз в особистому житті. Це буде тривати півроку, у вересні швидше за все це все вирішиться. Але він не поспішатиме будувати інші відносини, або взагалі якось будувати своє особисте життя. Йому на це потрібно буде, напевно, ще роки 2, коли він захоче щось в особистому житті, якийсь інший вектор взяти. У нього рік одруження це 2021», - поділилася на каналі« Україна » психолог і нумеролог Галина Ганджа.

Нагадаємо, раніше Остапчук висловився про стосунки з екс-дружиною і показав фото з синочком.