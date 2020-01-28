Когда женится Владимир Остапчук: ответ нумеролога

Нумеролог дала неожиданный прогноз Остапчуку
Белая Крыса в этом году пройдется по личной жизни многих знаменитостей. Ведущий Владимир Остапчук тоже оказался в ее списке. Какие перемены ждут завидного холостяка, и когда состоится свадьба, рассказала нумеролог-психолог в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
В прошлом году шоумен и экс-ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук удивил украинцев неожиданным заявлением: после 12 лет счастливой семейной жизни он развелся с супругой, с которой воспитывает двух детей.
Причиной разрыва многие считают неожиданный роман Владимира с актрисой Ксенией Мишиной. Но ни ведущий, ни актриса не комментируют эти догадки. Нумеролог-психолог Галина Ганджа рассказала, какие перемены произойдут в личной жизни одного из самых завидных холостяков Украины.
Напомним, ранее Остапчук высказался об отношениях с экс-супругой и показал фото с сыночком.