"Одружуйтесь вже!" Фото Потапа і Насті Каменських розпалило мережу

Шанувальники відзначили, що артисти дуже схожі зовні

Популярная певица Настя Каменских и ее продюсер, рэпер Потап давно подогревают слухи о том, что они больше, чем коллеги. Артисты то и дело публикуют совместные фото и появляются вместе в разных местах. Так, на днях исполнительница нашумевшего хита-миллионника "Попа как у Ким" показала совместное утро с рэпером, сделав снимок, на котором они запечатлены во время совместной тренировки. Новое фото парочки поклонникам долго ждать не пришлось – Настя опубликовала в Instagram кадр, на котором запечатлена вместе с Потапом за столиком в кафе.

Потап и Настя выглядят очень гармонично, а на их лицах играет легкая улыбка. Они немного склонили голову в сторону друг друга. Продюсер позирует в нежно-миндальной толстовке, набросив на голову капюшон. Примечательно, что певица сделала макияж с минимумом косметики, лишь немного подкрасив губы блеском.

Рядом с артистами на столе стоят кофейный напиток и крем-суп. Настя предпочла не подписывать кадр, дав волю фантазии поклонников.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети были счастливы увидеть звезд вместе и снова заговорили об их отношениях и даже свадьбе. Многие из комментаторов обнаружили внешнее сходство артистов, о чем поспешили им сообщить.

"Так классно, когда были вместе", "Крутая пара", "Настя, мне кажется что вы с Потапом вместе, одним словом "пара", "Так похожи!", "Служебный роман", "Лучшая пара", "Сколько любви и тепла в этом фото! Красивые-красивые!", "Славные! Очень душевное фото!", "Я уж подумал, что вы решили признаться! Когда вы уже наденете кольца друг на друга!", "Да женитесь уже! Хорошая пара!", - писали фолловеры.

Напомним, что Настя Каменских призналась в том, что в ее жизни есть любимый мужчина, но его имя оставила в тайне.

К слову, Настя Каменских продемонстрировала стильный весенний образ, в котором появилась на страницах известного глянца.