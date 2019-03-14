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Чарівна красуня: Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцю

Lite » Мода 14.03.2019 - 11:58
Чарівна красуня: Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцю
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники засипали артистку компліментами

Популярна співачка Настя Каменських, вона ж NK, яка раніше зізналась кого вважає найжаданішим чоловіком, порадувала шанувальників новим стильним фото. Артистка взяла участь у фотосесії для глянсового журналу Cosmopolitan і поділилася одним знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото Настя відображена в яскравій квітчастій спідниці і короткому спортивному чорному топі, демонструючи свій пружний живіт і підтягнуту фігуру. Своє розкішне волосся вона перекинула на одне плече, а також доповнила образ сережками-висульками.

Зазначимо, що співачка позувала на тлі яскраво-рожевого фону, який ефектно підкреслив її вбрання і колір шкіри.

Чарівна красуня: Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцюФото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам дуже сподобався подібний образ зірки і вони засипали Каменських компліментами в коментарях.

  • "Дівчина красуня";
  • "Бомба";
  • "Красуня... Щастя тобі і удачі";
  • "Як гавайська дівчина";
  • "Наша принцеса";
  • "Дуже оригінальна спідниця";
  • "Нереально КРАСИВА";
  • "Рожевий фон дуже красиво підібраний під ваш образ!";
  • "Ось така Настя клас!";
  • "Краса неземна", - діляться емоціями підписники співачки.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розохотила шанувальників фото в бікіні, зробленими під час поїздки в Шарм-еш-Шейх.

Ми також писали, що Настя Каменських розохотила мережу фотосесією у відвертих образах. Так, на одному зі знімків вона красується в короткому топі і трусиках ніжно-рожевого кольору.

До речі, Настя Каменських показала спортивний ранок з Потапом.

Відео: РБК-Україна

Підготовка до літа: Настя Каменських показала спортивний ранок з Потапом Настя Каменських розбурхала мережу постільним фото і показала форми в бікіні
Новини України Настя Каменськихпевецнаряд
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