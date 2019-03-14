Чарівна красуня: Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцю

Шанувальники засипали артистку компліментами
Популярна співачка Настя Каменських, вона ж NK, яка раніше зізналась кого вважає найжаданішим чоловіком, порадувала шанувальників новим стильним фото. Артистка взяла участь у фотосесії для глянсового журналу Cosmopolitan і поділилася одним знімком на своїй сторінці в Instagram.
На фото Настя відображена в яскравій квітчастій спідниці і короткому спортивному чорному топі, демонструючи свій пружний живіт і підтягнуту фігуру. Своє розкішне волосся вона перекинула на одне плече, а також доповнила образ сережками-висульками.
Зазначимо, що співачка позувала на тлі яскраво-рожевого фону, який ефектно підкреслив її вбрання і колір шкіри.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Шанувальникам дуже сподобався подібний образ зірки і вони засипали Каменських компліментами в коментарях.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських розохотила шанувальників фото в бікіні, зробленими під час поїздки в Шарм-еш-Шейх.
Ми також писали, що Настя Каменських розохотила мережу фотосесією у відвертих образах. Так, на одному зі знімків вона красується в короткому топі і трусиках ніжно-рожевого кольору.
До речі, Настя Каменських показала спортивний ранок з Потапом.
Відео: РБК-Україна