Чарівна красуня: Каменських в топі і яскравій спідниці прикрасила сторінки глянцю

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники засипали артистку компліментами

Популярна співачка Настя Каменських, вона ж NK, яка раніше зізналась кого вважає найжаданішим чоловіком, порадувала шанувальників новим стильним фото. Артистка взяла участь у фотосесії для глянсового журналу Cosmopolitan і поділилася одним знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото Настя відображена в яскравій квітчастій спідниці і короткому спортивному чорному топі, демонструючи свій пружний живіт і підтягнуту фігуру. Своє розкішне волосся вона перекинула на одне плече, а також доповнила образ сережками-висульками.

Зазначимо, що співачка позувала на тлі яскраво-рожевого фону, який ефектно підкреслив її вбрання і колір шкіри.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам дуже сподобався подібний образ зірки і вони засипали Каменських компліментами в коментарях.

"Дівчина красуня";

"Бомба";

"Красуня... Щастя тобі і удачі";

"Як гавайська дівчина";

"Наша принцеса";

"Дуже оригінальна спідниця";

"Нереально КРАСИВА";

"Рожевий фон дуже красиво підібраний під ваш образ!";

"Ось така Настя клас!";

"Краса неземна", - діляться емоціями підписники співачки.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розохотила шанувальників фото в бікіні, зробленими під час поїздки в Шарм-еш-Шейх.

Ми також писали, що Настя Каменських розохотила мережу фотосесією у відвертих образах. Так, на одному зі знімків вона красується в короткому топі і трусиках ніжно-рожевого кольору.

До речі, Настя Каменських показала спортивний ранок з Потапом.

Відео: РБК-Україна