"Одружуйтесь вже!" Фото Потапа і Насті Каменських розпалило мережу

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники відзначили, що артисти дуже схожі зовні

Популярна співачка Настя Каменських і її продюсер, репер Потап давно підігрівають чутки про те, що вони більше, ніж колеги. Артисти часто публікують спільні фото і їх можна побачити разом в різних місцях. Так, днями виконавиця нашумілого хіта-мільйонника "Попа як у Кім" показала спільний ранок з репером, зробивши знімок, на якому вони сфотографовані під час спільного тренування. Нове фото парочки шанувальникам довго чекати не довелося – Настя опублікувала в Instagram кадр, на якому зображена разом з Потапом за столиком в кафе.

Потап і Настя виглядають дуже гармонійно, а на їх обличчях грає легка посмішка. Вони трохи схилили голову в бік один одного. Продюсер позує в ніжно-мигдальній толстовці, накинувши на голову каптур. Примітно, що співачка зробила макіяж з мінімумом косметики, лише трохи підфарбувавши губи блиском.

Поруч з артистами на столі стоять кавовий напій та крем-суп. Настя вирішила не підписувати кадр, давши волю фантазії шанувальників.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі були щасливі побачити зірок разом і знову заговорили про їх стосунки і навіть весілля. Багато хто з коментаторів виявили зовнішню схожість артистів, про що поспішили їм повідомити.

"Так класно, коли були разом", "Крута пара", "Настя, мені здається що ви з Потапом разом, одним словом "пара", "Так схожі!", "Службовий роман", "Найкраща пара", "Скільки любові і тепла у цьому фото! Красиві-красиві!", "Славні! Дуже душевне фото!", "Я вже подумав, що ви вирішили зізнатися! Коли ви надягнете каблучки один на одного!", "Так одружуйтеся вже! Гарна пара!", - писали фолловери.

Нагадаємо, що Настя Каменських зізналася в тому, що в її житті є коханий чоловік, але його ім'я залишила в таємниці.

До слова, Настя Каменських продемонструвала стильний весняний образ, в якому з'явилася на сторінках відомого глянцю.