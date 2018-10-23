Одружився на офіціантці: актор з "Гри престолів" зіграв весілля

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Пара познайомилася приблизно два роки тому в одному з канадських барів

У світі шоу-бізнесу на одного завидного холостяка стало менше. Знаменитий актор і спортсмен з Ісландії Хафтор Бьернссон, відомий публіці за роллю, яку він зіграв у культовому телесеріалі "Гра престолів" - сіра Григора "Гори" Клигана. Про це зірка повідомив у своєму Instagram-акаунті.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/thorbjornsson)

Вірною супутницею актора стала дівчина, яка працює офіціанткою Келсі Хенсон.

Відомо, що Хафтор і Келсі познайомилися приблизно два роки тому в одному з барів в Канаді.

Весілля 29-річного актора і його 28-річної обраниці пройшла на батьківщині володаря титулу "найсильніша людина планети" - в Ісландії.

"Я пройду з цією жінкою всі радощі і прикрощі до самого кінця наших днів. Я відчуваю приємне хвилювання перед усіма пригодами, які чекають нас у майбутньому", - написав в урочистій публікації Бьернссон.

До речі, 26-річна модель Victoria's Secret Карлі Клосс нещодавно вийшла заміж за родича Трампа.

Також ми писали, що знаменита голлівудська пара відклала весілля.

Нагадаємо, що 87-річний російський актор розлучається зі своєю 27-річною дружиною.

Відео: (video.rbc.ua)