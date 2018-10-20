Модель Victoria's Secret вышла замуж за родственника Трампа

26-летняя красотка Карли Клосс обручилась с Джошуа Кушнером, братом мужа Иванки Трамп
Всемирно известная топ-модель Карли Клосс, которая является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, вышла замуж. Супругом 26-летней красотки стал 33-летний Джошуа Кушнер — младший брат бизнесмена Джареда Кушнера, который является старшим советником президента США Дональда Трампа и мужем его дочери Иванки Трамп. Об этом рассказала сама модель в своем блоге в Instagram.
Девушка опубликовала снимок, на котором она в свадебном платье смеется, держась за руку с супругом.
Фото: (instagram.com/karliekloss)
Местные СМИ сообщают, что скромная свадьба состоялась в штате Нью-Йорка в присутствии 80 гостей, в числе которых были Иванка Трамп и ее муж Джаред. Церемония была проведена по еврейскому обряду. Невеста была в сшитом на заказ платье от Dior.
Фото: (instagram.com/karliekloss)
Карли и Джошуа познакомились в 2012 году — на одном из мероприятий компании Victoria's Secret, моделью которого являлась Карли. О своей помолвке пара объявила в июле. Перед тем, как обручиться, Клосс обратилась в иудаизм. То же самое сделала в свое время Иванка Трамп накануне своей свадьбы с Джаредом.
Снимки новобрачных также публиковало издание People.
Фото: (people.com)
Напомним, что известный рэпер опубликовал скандальное видео с голой Меланией Трамп.
Также мы писали, что в сети высмеяли Трампа из-за прилипшего куска туалетной бумаги к ботинку.
До этого сообщалось, что знаменитая голливудская пара отложила свадьбу.
Видео: (video.rbc.ua)