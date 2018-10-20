Модель Victoria's Secret вышла замуж за родственника Трампа

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

26-летняя красотка Карли Клосс обручилась с Джошуа Кушнером, братом мужа Иванки Трамп

Всемирно известная топ-модель Карли Клосс, которая является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, вышла замуж. Супругом 26-летней красотки стал 33-летний Джошуа Кушнер — младший брат бизнесмена Джареда Кушнера, который является старшим советником президента США Дональда Трампа и мужем его дочери Иванки Трамп. Об этом рассказала сама модель в своем блоге в Instagram.

Девушка опубликовала снимок, на котором она в свадебном платье смеется, держась за руку с супругом.

Фото: (instagram.com/karliekloss)

Местные СМИ сообщают, что скромная свадьба состоялась в штате Нью-Йорка в присутствии 80 гостей, в числе которых были Иванка Трамп и ее муж Джаред. Церемония была проведена по еврейскому обряду. Невеста была в сшитом на заказ платье от Dior.

Фото: (instagram.com/karliekloss)

Карли и Джошуа познакомились в 2012 году — на одном из мероприятий компании Victoria's Secret, моделью которого являлась Карли. О своей помолвке пара объявила в июле. Перед тем, как обручиться, Клосс обратилась в иудаизм. То же самое сделала в свое время Иванка Трамп накануне своей свадьбы с Джаредом.

Снимки новобрачных также публиковало издание People.

Фото: (people.com)

Напомним, что известный рэпер опубликовал скандальное видео с голой Меланией Трамп.

Также мы писали, что в сети высмеяли Трампа из-за прилипшего куска туалетной бумаги к ботинку.

До этого сообщалось, что знаменитая голливудская пара отложила свадьбу.

Видео: (video.rbc.ua)