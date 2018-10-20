Будет позже: знаменитая голливудская пара отложила свадьбу

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Селебрити утверждают, что для них свадьба - не приоритет

Роман одной из любимейших публикой звездных пар Голливуда 31-летней супер модели и экс-ангела "Victiria's secret" Рози Хантингтон-Уайтли и и 51-летнего голливудского актера Джейсона Стэтхэма продолжается вот уже почти 8 лет. За время отношений у пары родился сын. Однако до сих пор селебрити так и не стали официально мужем и женой. Примечательно, что не так давно в СМИ была информация, что возлюбленные решили пойти к алтарю 31 октября 2018 года. Но судя по всему, новый год модель и актер встретят без изменений в семейном статусе. Пара призналась, что для них семья – не приоритет об этом сообщает "Cosmopolitan".

Фото: Джейсон Стетхем и Рози Хантингтон-Уайтли (instagram.com/rosiehw)

"Мы долгое время были заняты работой, потом родился Джек. Безусловно, мы говорим об этом и ждем, когда придет время. Но свадьба не является для нас приоритетом – мы и так счастливы!" – рассказала Рози.

К сожалению, пока все-таки неизвестно когда звезды поженятся

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Видео: (video.rbc.ua)