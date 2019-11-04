"Чекаю і люблю": щаслива Могилевська раптово зізналася в почуттях на Танцях з зірками 2019

Наталя Могилевська стала зірковою гостею одинадцятого прямого ефіру Танців з зірками 2019. Вона не тільки вийшла на паркет зі своїм "першим учителем танців" і екс-партнером по проекту, хореографом Владом Ямою, але і зробила несподіване зізнання в коханні своїй другій половинці!

Перед яскравим номером пари Влад зважився на деякі одкровення про минуле і згадав далекий 2006 рік, коли вони з співачкою вперше вийшли на паркет Танців з зірками. Наприклад, він зазначив, що Наталя "вскочила в останній вагон" - вона замінила раптово вибулого коміка Володимира Мойсеєнка, який пошкодив спину..

Також співачка особисто вибирала партнера, і у Влада виявилося кілька конкурентів. Вона записала диск з потенційними напарниками по танцям і вирішила поцікавитися думкою оточення, кому ж віддати перевагу.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я трохи боявся її. Ми танцювали повільний вальс, і вона стала стрибати, веселитися. Я не пам'ятаю, звідки у мене взялися сили їй сказати: "Або ми зараз танцюємо або жартуємо?" - згадує хореограф.

"Чи був у нас з Наталею роман? Так. Звичайно, був" - раптово ошелешив одкровенням Влад.

Артистка з'явилася перед глядачами в ефектному червоному платті з високим розрізами з боків і широкими рукавами, щедро декоровано палетками. Вона виконала свій хіт "Цей танець", а потім закрутилася на паркеті з Владом Ямою.

Фото: Наталія Могилевська на одинадцятому ефірі " Танців з зірками 2019 (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Після атмосферного номери Наталія подякувала Владу і подарувала величезний букет легенді бальних танців і четвертому спеціальним судді проекту Григорію Чапкісу.

Крім того, співачка презентувала нову композицію українською мовою під назвою "Покохала", а після номера зважилася на раптове зізнання в коханні.

"Ця прем'єра присвячується людині. Я зустріла серце, яке я покохала. Його немає в цьому залі, він дуже далеко. Я чекаю, люблю і пам'ятаю твої слова: "Нічого не бійся і не переживай, тому що найголовніше вже сталося – ми вже зустрілися", - з щасливою посмішкою сказала вона.

Відео: YouTube/Танці з зірками

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська проговорилася про своє особисте життя – вона зустріла кохану людину, але поки не готова розкрити його ім'я.