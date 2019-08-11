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"Жар-птиця": Ірина Білик підкорила яскравим вбранням і розкрила свої почуття до знаменитої жінки

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.08.2019 - 10:44
"Жар-птиця": Ірина Білик підкорила яскравим вбранням і розкрила свої почуття до знаменитої жінки
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка знайшла найтепліші слова для свого кумира

 Латвійська співачка Лайма Вайкуле нещодавно влаштувала в Одесі фестиваль, на який зібрала велику кількість українських знаменитостей, разом з іншими артистами на ньому побувала і Ірина Білик, про що зірка розповіла у своєму Instagam.
 Яскраві кадри з незвичайними вбраннями, в яких можна було побачити Ірину на червоній доріжці південного фестивалю, підкорили її підписників. Однак, найбільш вражаючим вони визнали фото артистки з заключного дня свята.

&quot;Жар-птиця&quot;: Ірина Білик підкорила яскравим вбранням і розкрила свої почуття до знаменитої жінки

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

 Білик обрала образ у стилі Фріди Кало, накинувши на плечі яскраво-зелений піджак чоловічого крою, вона підібрала до нього об'ємну спідницю-максі з чорного фатину і футболку із зображенням Фріди. А доповнила образ вінком з величезних квітів.
 Співачка супроводила фото теплими словами на адресу жінки, яка викликає у неї захоплення і натхнення:

 "Останній день фестивалю, а моя улюблена Фріда Кало завжди зі мною. Стільки разів вже перечитувала біографію цієї найсильнішої і талановитої жінки! Трагічна доля, виснажлива любов і стільки щастя і миру в її картинах. Дуже мрію потрапити в музей Фріди, в Мехіко", - зізналася під знімком Ірина.

Крім того, вона додала, що так само захоплена своїми шанувальниками:

"На цьому фестивалі особливо проводяться паралелі з сильними і талановитими. Я знаю, що ви у мене теж такі! Сильні, красиві, стійкі й найулюбленіші на світі!" - розчулилася знаменитість.

Варто відзначити, що підписники відповіли їй взаємністю:

  • Шикарна жінка
  • Кращий образ фестивалю
  • Фріда
  • Класна футболка. Фріда Кало ,безумовно, була сильною особистістю. Коли трапляються якісь життєві неприємності,згадуєш саме таких людей! І береш себе в руки...)
  • Красива наша
  • Ірина, я навіть боюся Вам сказати, дуже красиво
  • Ви суперррррр!!!!!
  • Жар-птиця! билычка наша природнюсенька
  • Фея
  • Чудо Іра! Дуже красива
  • Зберегла образ, неперевершено!!!
  • Треба буде вводити заборону на таку занадто привабливу зовнішність
  • Яскрава дівчинка Іринка! Угу. Фріда Кало цікава особистість. А ми стійкі. Це точно..
  • А Ви @bilyk_iryna самі Сильна і Талановита! І завжди Розкішні!
 

 Варто відзначити, що зізнання жінкам у щирих почуттях не рідкісні для Ірини Білик. Так, нещодавно Ірина опублікувала фото з Наталею Могилевською, на якому зображений їх пристрасний поцілунок в губи. Знімок співачка супроводжувала досить відвертими словами.

 Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

Але не тільки жінки чують від Ірини Білик слова любові, заміжня артистка нещодавно несподівано зізналася в чувтвах до іншого чоловіка.

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