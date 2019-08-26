"Зефірка": Лілія Ребрик сяяла тотал-pink образом на зйомках

Лілія Ребрик, яка нещодавно підкорила неймовірним образом в малиновій сукні-вишиванці, знову позує в рожевому.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча опублікувала серію фотографій, зроблених на знімальному майданчику телесеріалу "Папаньки". Знаменитість знімається вже у другому його сезоні і радує своїх підписників свіжими знімальними образами. На цей раз на Лілії було ніжно-рожеве максі-плаття в горох з довгим рукавом, крій на запах вигідно підкреслив чудову фігуру артистки, зробивши її талію ще тонше. Сукня Ребрик доповнила дизайнерськими черевичками, які фіксувалися на нозі атласними стрічками. Такий тотал-pink образ дуже личив ніжній блондинці.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Своїм підписникам Лілія пояснила, як вона встигає і зніматися в серіалах, і вести ранкову передачу, і проявляти активність в Instagram.

"Новий день - нові зйомки, новий образ. Знаєте, що найскладніше в нашій акторській професії - це очікування! Приїжджаєш вранці на грим, починаєш зніматися, а потім - опа ... і дві сцени без тебе. І їхати нікуди не можеш, і в кадр не звуть ... " - відверто зізналася Лілія.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На честь вільної хвилинки між зйомками Лілія закликала фанатів не соромитися задавати будь-які питання, на які пообіцяла відповідати чесно.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Так ось у мене невелика перерва. Готова відповісти на Ваші питання. Запитуйте!" - написала Лілія під фото.

Ну, яка ж ви гарненька, і завжди на позитиві! Рожевий колір...обажаю цей колір, він вам дуже личить!

Вам дуже личить рожевий колір та цей образ, вкажіть будь-ласка бренд сукні та взуття ? Завчасно дякую! - така «зефірка». Це авторські речі (і сукня, і туфлі)

Як вам завжди вдається виглядати настільки красиво, жіночно? Ваша творчість супер – Спасибі звичайно). Мені дуже приємно! Я дуже люблю життя

Вчора бачила вас з чоловіком на "Танцях". Хто сподобався найбільше, ви ж професіонали? З ким дівчатка? - чоловік-хореограф-постановник на "Танцях з зірками". Тому я лише підтримую його та його постановки. Він у мене найкращий. Вболіваю за його номери. Ану, вгадаєте, кому він ставив хореографію вчора???)

найкрасивіша жінка всесвіту - ммммм ... - хай почує Вас всесвіт)))

Шикарний образ! Вам дуже йде!!! Така ніжність і романтичність

Супер!!!!!

Ще одине вбрання від телеведучої Лілії Ребрик, яке підкорило глядачів елегантністю і небесно-блакитним кольором, заслугувало масу компліментів в соцмережах.

До речі, нещодавно Лілія Ребрик показала сімейні вихідні, на розслаблених фото вона позувала з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною.