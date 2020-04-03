Запальничка: Надя Дорофєєва в короткому топі завела жарким танцем в гардеробній

Як і інші артисти, зоряна пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес залишаються вдома на карантині - втім, вони все ж іноді бачаться з друзями, з якими навіть прожили разом частину часу на ізоляції, та і простору в приватному будинку побільше. Незважаючи на стрес і лякаючі новини, вони намагаються залишатися на позитиві, проводять прямі ефіри і показують свої "хроніки карантину". Днями співачка звернулася до шанувальників з потужною та емоційною промовою - дівчина зізналася, що теж боїться пандемії, але буде посміхатися незважаючи ні на що і піклуватися про своє здоров'я та близьких людей.

Щоб відволіктися від похмурих думок, Надя влаштовує собі танцювальні хвилинки - іноді прямо під час примірки речей! Так, артистка поділилася яскравим відео, на якому вона танцює прямо в своїй великій гардеробній на тлі рядів з одягом.

При цьому Дорофєєва приміряла стильний і сексуальний лук - зірка танцює в короткому білому топі, чорних спортивних штанях і рожево-біло-чорній кофті зверху.

"Карантин блін", - з гумором підписала ролик співачка, виклавши його також в соцмережу TikTok.

Відео: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фоловери на залишилися байдужими і залишили Наді багато теплих відгуків, називаючи її іконою стилю і красунею.

Час і.. Карантин

Неймовірна

Ікона стилю

Нема вже шо робити?

Бейбі малятко

Та Він такий

Танці Наді - як окремий вид мистецтва

Тільки твої Твк Струми і рятують

Така класна. Надюша, ти наш промінчик щастя

крутий танець)

Я переглядаю це відео 100 раз вже. Ти бомба

твої танці піднімають настрій

Ех мені б таку грацію)))

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала секрети яскравого макіяжу з акцентом на очі.