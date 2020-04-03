Запальничка: Надя Дорофєєва в короткому топі завела жарким танцем в гардеробній

Співачка вигадала собі нову розвагу на карантині
Як і інші артисти, зоряна пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес залишаються вдома на карантині - втім, вони все ж іноді бачаться з друзями, з якими навіть прожили разом частину часу на ізоляції, та і простору в приватному будинку побільше. Незважаючи на стрес і лякаючі новини, вони намагаються залишатися на позитиві, проводять прямі ефіри і показують свої "хроніки карантину". Днями співачка звернулася до шанувальників з потужною та емоційною промовою - дівчина зізналася, що теж боїться пандемії, але буде посміхатися незважаючи ні на що і піклуватися про своє здоров'я та близьких людей.
Щоб відволіктися від похмурих думок, Надя влаштовує собі танцювальні хвилинки - іноді прямо під час примірки речей! Так, артистка поділилася яскравим відео, на якому вона танцює прямо в своїй великій гардеробній на тлі рядів з одягом.
При цьому Дорофєєва приміряла стильний і сексуальний лук - зірка танцює в короткому білому топі, чорних спортивних штанях і рожево-біло-чорній кофті зверху.
"Карантин блін", - з гумором підписала ролик співачка, виклавши його також в соцмережу TikTok.
Відео: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фоловери на залишилися байдужими і залишили Наді багато теплих відгуків, називаючи її іконою стилю і красунею.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала секрети яскравого макіяжу з акцентом на очі.