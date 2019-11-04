Заслужила похвалу бабусі: онука Софії Ротару зачарувала ніжним образом

Соня Євдокименко не перестає захоплювати свою багатотисячну армію шанувальників стильними образами на всі випадки життя. А один з недавніх образів Соні, а також її "соціально важлива" прогулянка навіть заслужили похвалу від своєї іменитої бабусі - Софії Ротару.

Так, 18-річна модний блогер відвідала щорічний Нью-Йоркський марафон 2019 (TCS New York City Marathon). Це один з найбільших марафонів в світі, в 2014 році закінчили дистанцію близько 50 тисяч чоловік! Однак Євдокименко участі в масштабному пробігу не брала. А прийшла лише підтримати його учасників.

"Прийшла підтримати тих, хто бере участь у Нью-Йоркському марафоні, а також розглянути Central Perk", - пише Соня Євдокименко.

Стильна онука Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

До речі, нове фото своєї внучки також "схвалила" Софія Ротару. Іменита артистка залишила кілька смайликів.

Скріншот: instagram.com/iamsofiaeve

Відзначимо також, що дівчина вибрала дуже стильний образ для прогулянки - зручний брючний костюм з деніму блакитного, жовта водолазка під горло, а також білі кросівки. З аксесуарів - маленька сумочка на золотому ланцюжку.

Шанувальники блогера також поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото:

"Яка усмішка"

"Ти як завжди прекрасна"

"Ти номер один"

Скріншот коментарів: instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, раніше щаслива внучка Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно.