Заслужила похвалу бабусі: онука Софії Ротару зачарувала ніжним образом

Дівчина стильно і з користю прогулялася по Нью-Йорку
Соня Євдокименко не перестає захоплювати свою багатотисячну армію шанувальників стильними образами на всі випадки життя. А один з недавніх образів Соні, а також її "соціально важлива" прогулянка навіть заслужили похвалу від своєї іменитої бабусі - Софії Ротару.
Так, 18-річна модний блогер відвідала щорічний Нью-Йоркський марафон 2019 (TCS New York City Marathon). Це один з найбільших марафонів в світі, в 2014 році закінчили дистанцію близько 50 тисяч чоловік! Однак Євдокименко участі в масштабному пробігу не брала. А прийшла лише підтримати його учасників.
"Прийшла підтримати тих, хто бере участь у Нью-Йоркському марафоні, а також розглянути Central Perk", - пише Соня Євдокименко.
Стильна онука Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
До речі, нове фото своєї внучки також "схвалила" Софія Ротару. Іменита артистка залишила кілька смайликів.
Скріншот: instagram.com/iamsofiaeve
Відзначимо також, що дівчина вибрала дуже стильний образ для прогулянки - зручний брючний костюм з деніму блакитного, жовта водолазка під горло, а також білі кросівки. З аксесуарів - маленька сумочка на золотому ланцюжку.
Шанувальники блогера також поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/iamsofiaeve
Нагадаємо, раніше щаслива внучка Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно.