Заморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Модель показала нове фото
Наталя Водянова, яка надовго зникла з мережі Instagram, нарешті порадувала новим постом. Причина тому – День Землі, який відзначається щорічно 22 квітня. Супермодель опублікувала фото з власного будинку, де зараз перебуває з дітьми і чоловіком. Одягнена Наталя просто і стильно. Вона обрала сірий світшот від Stella McCartney з промовистим принтом SOS, який покликаний звернути увагу на планету. А також білі вільні штани. Образ Водянової доповнили легкий макіяж і зібране в пучок на потилиці волосся. Вона зручно вмостилася на кріслі, дивлячись у камеру зі спокійною посмішкою. «Щасливого Дня Землі», – коротко написала 38-річна красуня.
Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)
А шанувальники, які вже зачекалися постів від популярної моделі, почали розпитувати Наталію про її будинок, знімки позаду неї, а також про секреті її молодості. Так, фолловери просто не можуть повірити, що Наталя може виглядати однаково протгом вже багатьох років.
Коментарі до посту Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)
Нагадаємо, секрети своєї молодості Наталія розкриває регулярно. Вона стежить за харчуванням, п'є багато води, намагається щодня приділяти увагу фізичній активності. А також обожнює процедури по догляду за тілом і шкірою лиця в улюблених майстрів. І не забуває про домашній комплекс. Б'юті-рутина супермоделі обов'язково включає живильні маски, улюблені креми, а також масаж обличчя. Один із способів Наталя якось показала у своїх сторіз. Водянова використовує давню китайську техніку гуаша.