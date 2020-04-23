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Заморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2020 - 18:32
Заморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала нове фото

Наталя Водянова, яка надовго зникла з мережі Instagram, нарешті порадувала новим постом. Причина тому – День Землі, який відзначається щорічно 22 квітня. Супермодель опублікувала фото з власного будинку, де зараз перебуває з дітьми і чоловіком. Одягнена Наталя просто і стильно. Вона обрала сірий світшот від Stella McCartney з промовистим принтом SOS, який покликаний звернути увагу на планету. А також білі вільні штани. Образ Водянової доповнили легкий макіяж і зібране в пучок на потилиці волосся. Вона зручно вмостилася на кріслі, дивлячись у камеру зі спокійною посмішкою. «Щасливого Дня Землі», – коротко написала 38-річна красуня.

Заморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядомНаталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

А шанувальники, які вже зачекалися постів від популярної моделі, почали розпитувати Наталію про її будинок, знімки позаду неї, а також про секреті її молодості. Так, фолловери просто не можуть повірити, що Наталя може виглядати однаково протгом вже багатьох років.

  • Ніколи не перестану вами захоплюватися. Ви ніби заморозили час.
  • Красуня, Наталі!
  • Дуже мила, люблю вас
  • Свеженько виглядаєш, Наталі
  • Наташа, куди ви пропали?
  • Красива і справжня
  • Наталя, ви прекрасні і чарівні, як завжди. Така свіжа і юна, як ніби вам завжди 18
  • Наталочко!!! Як багато ви робите, щоб багатьом людям нашої планети жилося краще! Дай Бог вам і вашим близьким здоров'я!

Заморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядомЗаморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядомЗаморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядомЗаморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядомЗаморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Коментарі до посту Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, секрети своєї молодості Наталія розкриває регулярно. Вона стежить за харчуванням, п'є багато води, намагається щодня приділяти увагу фізичній активності. А також обожнює процедури по догляду за тілом і шкірою лиця в улюблених майстрів. І не забуває про домашній комплекс. Б'юті-рутина супермоделі обов'язково включає живильні маски, улюблені креми, а також масаж обличчя. Один із способів Наталя якось показала у своїх сторіз. Водянова використовує давню китайську техніку гуаша.

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