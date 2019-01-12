"Замерзаю, прощайте": український співак показав, як рятується від холоду

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Співак вирішив "обійняти" батарею

Популярний український шоумен і телеведучий, соліст групи "Агонь" Костянтин Боровський показав, як замерзає від холоду і "обіймає" батарею. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Так, на опублікованому фото видно, що чоловік у штанях і шкарпетках поклав ноги на батарею, "попрощавшись" при цьому зі своїми підписниками.

"Замерзаю, прощайте", - йдеться у підписі до знімку.

Звернемо увагу, що фотографію чоловік розмістив у своєму Stories, тому можливість коментувати слова кумира у шанувальників відсутнє.

Фото: Боровський показав, як рятується від зими (instagram.com/kostya.borovski)

Нагадаємо, відомий член журі популярного українського ток-шоу "Топ-модель по-українськи" вирішив покинути проект.

Звернемо увагу, що мова йде про модельєра і виконавця Костянтина Боровського.

"Одним словом, виявив занадто багато активності, яка, схоже, не зовсім вписалася в телевізійні рамки. Але потрібно розуміти, що люди не змінюються: хулігана і нонконформіста за життя неможливо перетворити в паїньку, навіть з допомогою монтажу", - підкреслив він.

До речі, традиційно 2019 рік для селебріті почався з вручення престижної премії в галузі кіно і телебачення Золотий глобус. Багато знаменитостей місяцями готуються до цієї події, яке також називають "репетицією Оскара".