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"Заклала донька маму": діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп "за життя"

Lite » Зірки 28.11.2018 - 22:58
"Заклала донька маму": діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп "за життя"
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми (instagram.com/maxgalkinru)

П'ятирічний Гаррі поскаржився, що не може покататися на новому мотоциклі, а Ліза описала ситуацію, в якій її мама не може приїхати додому ввечері і пограти з дочкою

Діти відомої російської співачки Алли Пугачової та популярного пародиста і ведучого Максима Галкіна, який нещодавно своєрідно відреагував на чутки про розлучення, надихнувшись виступом юного репера спробували в стилі хіп-хоп "зачитати" про свої насущні проблеми.

Кумедне відео у середу, 28 листопада, опублікував у своєму Instagram батько зоряних малюків.

&quot;Заклала донька маму&quot;: діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп &quot;за життя&quot;&quot;Заклала донька маму&quot;: діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп &quot;за життя&quot;

Фото: скріншот instagram.com/maxgalkinru"

"Гаріку та Лізі сподобався виступ юного репера в одному з випусків "Лучше Всех!" і вони захопилися реп-імпровізаціями. Ось як це виглядає. Самі пишуть, самі читають - самим подобається - все в традиціях репу", - підписав Галкін ролик.

Відео: instagram.com/maxgalkinru

У "телезі" п'ятирічний Гаррі поскаржився, що не може покататися на новому мотоциклі, а Ліза описала ситуацію, в якій її мама не може приїхати додому ввечері та пограти з дочкою.

&quot;Заклала донька маму&quot;: діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп &quot;за життя&quot;&quot;Заклала донька маму&quot;: діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп &quot;за життя&quot;

Фото: скріншот instagram.com/maxgalkinru"

"Сьогодні я вийшла на вулицю, і хтось мені дзвонив. Я відповіла йому, а це виявилася мама. Вона сказала, що вона не приїде сьогодні вночі та не зайде до мене в кімнату пограти", – зачитала Ліза.

&quot;Заклала донька маму&quot;: діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп &quot;за життя&quot;&quot;Заклала донька маму&quot;: діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп &quot;за життя&quot;

Скрін: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях під відеороликом підписники Галкіна припустили, що дівчинка "видала" Пугачову, яка іноді не ночує вдома. В той же час значно переважають захоплені враження чудовим виступом дітей:

"Мати не ночує вдома! Ось ті раз!"

"Заклала донька маму. Не приїде мама на ніч",

"І самі видають інфу, тепер зрозуміло, що мами немає вдома вночі",

"Хочеться написати для деяких, не для скандалу і не для лайків! Діти прекрасні, розумні! Відрізняються від наших тим, що у них зіркові батьки! Зоряні, бо  талановиті і зуміли виразити себе в цьому житті! А у той же час, ані діти, ані батьки ведуть себе, свій Instagram без пафосу і реклами, просто люди! У них є чому повчитися! Відносин, виховання дітей, сприйняття дітей! Дай сьогодні багатьом з вас гроші... Тільки Богу відомо, що б з вами стало через короткий проміжок часу) не черпайте чужий побут, виховання дітей і тощо...! Будьте собою, насолоджуйтеся життям, адже воно таке коротке! Ліза і Гарік приголомшливі! Вони діти!!! Вони розчулюють, як і всі діти на планеті!!! Я не знаю, як ще докричатися до озлоблених матусь і татусів!";

"Таааакі смішні фантазери";

"Які славні крутиші";

"Боже, які солодкі та природні діти Дуже люблю спостерігати за вами";

"Круто! Обалденні малюки!"...

&quot;Заклала донька маму&quot;: діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп &quot;за життя&quot;&quot;Заклала донька маму&quot;: діти Пугачової і Галкіна зачитали в стилі хіп-хоп &quot;за життя&quot;

Скрін: instagram.com/maxgalkinru

Як повідомлялося раніше, нещодавно 42-річний російський пародист Максим Галкін розповів про любов і сварках з 69-річною дружиною Аллою Пугачовою.

Також ми писали про те, що російський пародист і ведучий Максим Галкін не так давно розчулив шанувальників новим сімейним відео з Аллою Пугачовою.

Нагадаємо, що російський артист Максим Галкін показав, як його зіркова дружина Алла Пугачова разом з п'ятирічним сином Гаррі купують продукти в звичайному супермаркеті.

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Відео: РБК-Україна

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