Захотіла на паркет: Ольга Сумська захопила заявою під час ефіру Танці з зірками

Ольга Сумська, Катерина Кухар та Олег Винник (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська не проти знову повернутися на паркет

Ольга Сумська також вирішила відвідати другий ефір шоу Танці з зірками 2019. Зазначимо, що саме під час другого ефіру, який відбувся вчора, 1 вересня, проект покинула одна пара - TAYANNA та Ігор Кузьменко. На шоу пара виконала фокстрот, але от глядачі оцінили його низько, через що чого співачка і покинула проект.

А ось Ольга Сумська встигла зробити чимало бекстейдж-фото з прямого ефіру. Як зазвичай, Народна артистка України встигла поспілкуватися з усіма "ключовими фігурами" проекту - від членів журі та ведучих до деяких учасників.

Приміром, Сумська зробила дійсно знакове фото з Дмитром Дікусаром. Зазначимо, що відомий український хореограф також один з учасників нового сезону Танці з зірками 2019! Його партнеркою є актриса-комік Вікторія Булітко. Примітно, що Дікусар був партнером Ольги Сумської під час самого першого сезону "Танців" - в 2006 році!

Ольга сумська та Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/olgasumska)

Також актриса зробила ще одне селфі - з Олегом Винником. Співак під час другого ефіру спробував себе у ролі ведучого "балкона" - він зустрічав першим учасників після їх танців і чекав з ними результатів голосування журі.

Ольга сумська та Олег Винник (фото: instagram.com/olgasumska)

Ще одне фото - з Катериною Кухар. Зазначимо, що під час другого ефіру прима-балерина з'явилася, як завжди, у дуже ефектному образі — в повітряному рожевому платті. А також в чорній перуці.

Ольга Сумська, Катерина Кухар та Олег Винник (фото: instagram.com/olgasumska)

Свій новий пост Сумська супроводила емоційним підписом. Актриса зазначила, що хотіла б повернутися на паркет:

“Вчора дивилась Танці з зірками 2019 наживо! Неймовірні емоції! Згадала, як у першому сезоні танцювала з Дмитром Дікусаром квік-степ Проньку і Голохвастова, знову захотілось на паркет! Браво всім учасникам!"

Крім того, пропонуємо також подивитися на виступ Сумської і Дікусара в 2006 році.

Відео: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська в розкішному платті-вишиванці захопила красою. Артистка показала свій вражаючий образ на День Незалежності.