Загорівся костюм: Оля Полякова згадала про казуси в новорічну ніч

Оля Полякова (фото: ТК "Україна")

Одного разу Полякова навіть загорілася!

За лаштунками святкового концерту-нагородження найкращих пісень 2019-го року «Музична платформа», який канал «Україна» покаже у новорічну ніч, 31 грудня опівночі, Королева ночі Оля Полякова, яка раніше несподівано стала "Міс Всесвіт", розповіла, коли зазвичай у неї починаються новорічні свята і які казуси з нею траплялися в новорічну ніч.

Популярна українська артистка Оля Полякова, яка на святковому концерті-нагородженні найкращих пісень 2019 року отримала відзнаки відразу за дві пісні: «Эй, секундочку» і «Лед тронулся», розповіла, що зустрічає Новий рік, далеко не як звичайні люди.

«Мої діти вже знають, що Новий рік у нас не першого, а другого січня, коли мама відпрацює і приїде звідкись. А може навіть і 10, якщо виступаю за кордоном», – розповіла артистка журналістам каналу «Україна».

Також співачка поділилася цікавою історією, пов’язаною з найбільшим казусом, який стався з нею у новорічну ніч. Виявилося – одного разу костюм зірки спалахнув прямо під час виступу.

«Щодо казусів, я зустрічала Новий рік у гримерці чи у машині – де тільки його не зустрічала, а одного разу навіть горіла! Феєрверк був у мене на короні, точніше, загорівся кокошник – тоді ще, в кокошниках ми виступали… тож почав він горіти, плавитись і потім загорівся костюм. Пам’ятаю, дівчата мене тушили – били по руці, а я думаю: «Чому ці дури мене б’ють?» – повертаюся і даю їм здачі, не розуміючи, що я горю. А коли ж на сцені – ти в стані афекту і ти не відчуваєш, що ти гориш і що тобі боляче. То досі шрами залишились», – прокоментувала Оля Полякова за лаштунками святкового концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже у новорічну ніч, 31 грудня опівночі.

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Ірина Білик, Сергій Бабкін, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова засвітила "нескінченні" ноги і похвалилася новим досягненням.