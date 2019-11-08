Є захворювання: Надя Дорофєєва назвала справжню причину відвідування з мамою Барселони

Надя Дорофєєва з мамою (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва з мамою записали відеозвернення до шанувальників

Надя Дорофєєва все ще знаходиться в Барселоні, Іспанія. Більш того, свою зоряну доньку в новій поїздці також супроводжує її мама - Ольга Дорофєєва. Про поїздку солістка групи "Время и Стекло" повідомила нещодавно. Проте все ніяк не розповідала шанувальникам, які буквально засипали її запитаннями, з якої саме причини полетіла в Іспанію. Дорофєєва весь цей час тільки інтригувала підписників і обіцяла про все розповісти пізніше.

Нарешті Надя прочинила завісу таємниці і назвала справжню причину свого перебування в Барселоні з мамою. Як з'ясувалося, жінки вирішили перевірити своє здоров'я!

“Всі питають, що ми робимо в Барселоні. А ми не гуляємо, ні", - говорить Надя.

“А в Барселоні ми намагаємося з'ясувати, наскільки важливо людині дізнатися, чи є у неї якісь захворювання. Рання діагностика - шлях до щасливого життя. І тому ми вирішили дослідити своє здоров'я", - пояснює мама Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва пояснює причину відвідування Барселони

Крім того, Надя також порадувала шанувальників новими фото, демонструючи свій трендовий макіяж з акцентом на темні губи.

"Приветики", - лаконічно підписала фото Дорофєєва. До речі, фото було зроблено на Площі Каталонії, що відзначила у себе в геометках виконавиця.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Наді залишили свої коментарі під її новим фото:

"Надя ти дуже красива дуже яскрава! Любимо тебе очеень"

"Вауууу, яка ти красива"

"Красуня"

"Ти не буваєш некрасивою"

"Дуже сильно чекаємо влог з мамою. Обожнюю вас"

"Дуже красива"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, Дорофєєва та Позитив розповіли про своє знайомство і відносини! За словами Позитиву, доленосна зустріч відбулася в автобусі.