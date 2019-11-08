Есть ли заболевания: Надя Дорофеева назвала истинную причину посещения с мамой Барселоны

Надя Дорофеева с мамой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева с мамой записали видеообращение к поклонникам

Надя Дорофеева все еще находится в Барселоне, Испания. Более того, свою звездную дочку в новой поездке также сопровождает ее мама - Ольга Дорофеева. О поездке солистка группы “Время и Стекло” сообщила недавно. Однако все никак не рассказывала поклонникам, которые буквально засыпали ее расспросами, по какой именно причине улетела в Испанию. Дорофеева все это время только интриговала подписчиков и обещала обо всем рассказать позже.

Наконец-то Надя приоткрыла завесу тайны и назвала истинную причину своего пребывания в Барселоне с мамой. Как выяснилось, женщины решили проверить свое здоровье!

“Все спрашивают, что мы делаем в Барселоне. А мы не гуляем, нет”, - говорит Надя.

“А в Барселоне мы пытаемся выяснить, насколько важно человеку узнать, есть ли у него какие-то заболевания. Ранняя диагностика - путь к счастливой жизни. И поэтому мы решили исследовать свое здоровье”, - объясняет мама Дорофеевой.

Надя Дорофеева объясняет причину посещения Барселоны

Кроме того, Надя также порадовала поклонников новым фото, демонстрируя свой трендовый мейкап с акцентом на темные губы.

“Приветики”, - лаконично подписала фото Дорофеева. К слову, фото бло сделано на Площади Каталонии, что отметила у себя в геометках исполнительница.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Нади оставили свои комментарии под ее новым фото:

"Надя ты очень красивая очень яркая! Любим тебя очеень"

"Вауууу, какая ты красивая"

"Красотка"

"Ты не бываешь некрасивой"

"Очень сильно ждём влог с мамой. Обожаю вас"

"Очень красивая"

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, Дорофеева и Позитив рассказали о своем знакомстве и отношениях! По словам Позитива, судьбоносная встреча произошла в автобусе.