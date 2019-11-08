Есть ли заболевания: Надя Дорофеева назвала истинную причину посещения с мамой Барселоны

Дорофеева с мамой записали видеообращение к поклонникам
Надя Дорофеева все еще находится в Барселоне, Испания. Более того, свою звездную дочку в новой поездке также сопровождает ее мама - Ольга Дорофеева. О поездке солистка группы “Время и Стекло” сообщила недавно. Однако все никак не рассказывала поклонникам, которые буквально засыпали ее расспросами, по какой именно причине улетела в Испанию. Дорофеева все это время только интриговала подписчиков и обещала обо всем рассказать позже.
Наконец-то Надя приоткрыла завесу тайны и назвала истинную причину своего пребывания в Барселоне с мамой. Как выяснилось, женщины решили проверить свое здоровье!
“Все спрашивают, что мы делаем в Барселоне. А мы не гуляем, нет”, - говорит Надя.
“А в Барселоне мы пытаемся выяснить, насколько важно человеку узнать, есть ли у него какие-то заболевания. Ранняя диагностика - путь к счастливой жизни. И поэтому мы решили исследовать свое здоровье”, - объясняет мама Дорофеевой.
Надя Дорофеева объясняет причину посещения Барселоны
Кроме того, Надя также порадовала поклонников новым фото, демонстрируя свой трендовый мейкап с акцентом на темные губы.
“Приветики”, - лаконично подписала фото Дорофеева. К слову, фото бло сделано на Площади Каталонии, что отметила у себя в геометках исполнительница.
Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники Нади оставили свои комментарии под ее новым фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, Дорофеева и Позитив рассказали о своем знакомстве и отношениях! По словам Позитива, судьбоносная встреча произошла в автобусе.