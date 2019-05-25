У стильному вбранні і з коляскою: Осадча схвилювала фанів фото з Одеси

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Співачка побувала на Одеській кіностудії

Останні дні видалися у Каті Осадчої досить активними - не встигла телеведуча повернутися з Канн, де захоплювала стильними образами на знаменитому кінофестивалі, як разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони вирушили гуляти на розкішне весілля своїх друзів, Насті Каменських і Потапа. Тепер же артистка поїхала до Одеси і розбурхала шанувальників барвистими знімками з приморського міста.

Вся справа в тому, що на одному з фото Катя зображена з червоним дитячим візочком в ретро стилі. Вона позує в колоритному одеському дворику, де прямо на вулиці сохне випраний одяг. При цьому сама ведуча - в дуже стильному і елегантному білому брючному костюмі. Образ доповнюють величезний чорний бант-пояс, коронний капелюшок і чорні туфлі-човники.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

На ще одному кадрі Осадча зробила селфи в дзеркалі в повний зріст, а на іншому вона в джинсах і футболці сидить біля дзеркала у гримерці в кріслі з написом "Режисер".

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Як виявилося, поїздка приурочена до 100-річчя кіностудії.

"100 років одеській кіностудії. Многая літа та процвітання! В декорації одеського дворика можна хоч зараз знімай колоритні сцени #100роківОк", - підписала публікацію Катя.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники поспішили залишити свої відгуки, при цьому багато відзначили, що фото з коляскою - можливий знак на те, що їм з Горбуновим пора подумати про другу дитину.

"Коляска з мого дитинства!!"

"Коляска, як знак для вас"

"Катя, доглянули коляску для дівчинки?))"

"У мене точно така ж варто будинку. Коляска просто в ідеальному стані"

"Катрусю, яка Ви красуня!!! Ваша посмішка полонить навіть сонце!!! Ваші фото надихають і викликають посмішку!!! Щастя Вашій прекрасній родині!!!"

"Катюша ви прекрасні) Одеса рада вас зустрічати"

"Катруся. Може ще раз спробувати"

"На першому фото, наче леді Мері Попінз"

"Дуже стильно)))"

"Креативненько"

"Мила коляска"

Нагадаємо, Катя Осадча вразила розкішним вбранням на весіллі Потапа і Насті Каменських.

Раніше повідомлялося, що Катя Осадча блищала під руку з українським режисером на червоній доріжці в Каннах