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У стильному вбранні і з коляскою: Осадча схвилювала фанів фото з Одеси

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2019 - 09:46
У стильному вбранні і з коляскою: Осадча схвилювала фанів фото з Одеси
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Співачка побувала на Одеській кіностудії

Останні дні видалися у Каті Осадчої досить активними - не встигла телеведуча повернутися з Канн, де захоплювала стильними образами на знаменитому кінофестивалі, як разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони вирушили гуляти на розкішне весілля своїх друзів, Насті Каменських і Потапа. Тепер же артистка поїхала до Одеси і розбурхала шанувальників барвистими знімками з приморського міста.

Вся справа в тому, що на одному з фото Катя зображена з червоним дитячим візочком в ретро стилі. Вона позує в колоритному одеському дворику, де прямо на вулиці сохне випраний одяг. При цьому сама ведуча - в дуже стильному і елегантному білому брючному костюмі. Образ доповнюють величезний чорний бант-пояс, коронний капелюшок і чорні туфлі-човники.

У стильному вбранні і з коляскою: Осадча схвилювала фанів фото з Одеси

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

На ще одному кадрі Осадча зробила селфи в дзеркалі в повний зріст, а на іншому вона в джинсах і футболці сидить біля дзеркала у гримерці в кріслі з написом "Режисер".

У стильному вбранні і з коляскою: Осадча схвилювала фанів фото з Одеси

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Як виявилося, поїздка приурочена до 100-річчя кіностудії.

"100 років одеській кіностудії. Многая літа та процвітання! В декорації одеського дворика можна хоч зараз знімай колоритні сцени #100роківОк", - підписала публікацію Катя.

У стильному вбранні і з коляскою: Осадча схвилювала фанів фото з Одеси

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники поспішили залишити свої відгуки, при цьому багато відзначили, що фото з коляскою - можливий знак на те, що їм з Горбуновим пора подумати про другу дитину.

  • "Коляска з мого дитинства!!"
  • "Коляска, як знак для вас"
  • "Катя, доглянули коляску для дівчинки?))"
  • "У мене точно така ж варто будинку. Коляска просто в ідеальному стані"
  • "Катрусю, яка Ви красуня!!! Ваша посмішка полонить навіть сонце!!! Ваші фото надихають і викликають посмішку!!! Щастя Вашій прекрасній родині!!!"
  • "Катюша ви прекрасні) Одеса рада вас зустрічати"
  • "Катруся. Може ще раз спробувати"
  • "На першому фото, наче леді Мері Попінз"
  • "Дуже стильно)))"
  • "Креативненько"
  • "Мила коляска"

Нагадаємо, Катя Осадча вразила розкішним вбранням на весіллі Потапа і Насті Каменських.

Раніше повідомлялося, що Катя Осадча блищала під руку з українським режисером на червоній доріжці в Каннах

"Затьмарила наречену": Катя Осадча вразила вбранням на весіллі Потапа і Насті Каменських Розкішна Катя Осадча блищала під руку з українським режисером на червоній доріжці у Канах (фото)
Новини України Катя Осадчаведущая
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