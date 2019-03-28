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Юна красуня: стильна дочка Олі Полякової прогулялася по Флоренції

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.03.2019 - 16:17
Юна красуня: стильна дочка Олі Полякової прогулялася по Флоренції
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

14-річна Маша насолоджується сонечком в Італії

Старша дочка Олі Полякової Маша, яка нещодавно відсвяткувала своє 14-річчя, розсекретила, де вона зараз відпочиває. Судячи по знімках юної красуні в Instagram, вона насолоджується теплою погодою і архітектурними шедеврами в Італії.

Дівчина поділилася яскравими фото в стильному спортивному образі - Маша вирушила на прогулянку по мальовничій Флоренції в чорних спортивних штанях, салатовому світшоті і кросівках в тон, а також об'ємній чорній куртці.

Юна красуня: стильна дочка Олі Полякової прогулялася по Флоренції

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

На одному зі знімків на задньому плані видніється частина знаменитого флорентійського собору Дуомо (Санта-Марія-дель-Фьоре), а на іншому Полякова позувала на тлі каруселі.

Юна красуня: стильна дочка Олі Полякової прогулялася по Флоренції

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"У нас тут сонце, а у вас яка Погода???" - прокоментувала публікацію вона.

Підписники дівчини почали розповідати, яка погода стоїть у їхньому місті, а також захоплюватися її красою і стилем.

У їх числі опинилася і зіркова мама Маші Оля Полякова, яка залишила милий коментар: "Прекрасна!!! ... ти)".

Юна красуня: стильна дочка Олі Полякової прогулялася по ФлоренціїЮна красуня: стильна дочка Олі Полякової прогулялася по Флоренції

Скріншот коментаря (instagram.com/mashapolyakova)

  • "Таки видончик повний шикардосик"
  • "Клас погода"
  • "Гарна дівчинка"
  • "А у нас сніг"
  • "Красуня"
  • "In Kyiv сонечко)"
  • "Вав яка красива"
  • "Ти красуня, Маша"
  • "Яка ти красива"
  • "Дуже красива"

Нагадаємо, раніше дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою - дівчина явно готова до літа.

Ми також писали, що Маша Полякова блиснула стрункими ніжками в короткий міні-сукні.

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