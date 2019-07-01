Юна краса: дочка Полякової показала ефектні фото з табору моделей

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша проводить час у Греції, де поєднує приємне з корисним - насолоджується відпочинком на морі, а заодно навчається в школі юних моделей, якою керує Алла Костромічева. Там дівчата вивчають, як правильно харчуватися і тримати себе у формі, дефілювати по подіуму, позувати фотографам і багато іншого.

Юна красуня вирішила показати, чому вона вже навчилася, і поділилася ефектними знімками в компанії подружок і однокласниць на своїй сторінці в Instagram. На фото дівчата позують на пляжі - на одному з кадрів вони лежать головами одна до одної і дивляться вгору в об'єктив.

На іншому фото вони біжать по піску, а на ще одному - красиво позують всі разом. Одягнені вони в короткі шорти і однакові білі футболки з написом англійською мовою "Біжи швидше на підборах". Маша віддала перевагу чорним шортам і такого ж кольору кросівкам, а її довге волосся красиво майорить за спиною.

Фото: Маша Полякова в таборі моделей (instagram.com/mashapolyakova)

"Хлопці, хочу вам розповісти про табір, тут ви 100% схуднете і приведете себе в тонус, навчитеся позувати на камеру, дефілювати, розвинути акторську майстерність, а так як я їду туди ще на тиждень тільки в Київ то ви можете приєднатися і упевнитися в правдивості моїх заяв. А ви були вже в таборі?" - написала Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова в таборі моделей (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери юної блогерши і моделі захоплюються її красою і обдаровують компліментами.

Дуже красива, дуже

Маша ти супер пупер

Бомба

Дивовижна схожість

Маму!)

Самий пронизливий погляд, офігенна, Машуль

Вау!

Табір "Праці без відпочинку"?

Маша, ти тут найкрасивіша

Так гарні

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Раніше дівчина також поділилася парою знімків в купальнику, позуючи біля моря і біля басейну.

Фото: Маша Полякова в Греції (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Полякової Маша в купальнику спантеличила загадковою заявою.

Раніше дочка Олі Полякової підкорила майстерністю дефіле на підборах.

Також 14-річна дочка Олі Полякової Марія показала спортивну фігуру в Греції.