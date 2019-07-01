ru
ua

Юна краса: дочка Полякової показала ефектні фото з табору моделей


Дівчина навчається модельній майстерності в Греції

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша проводить час у Греції, де поєднує приємне з корисним - насолоджується відпочинком на морі, а заодно навчається в школі юних моделей, якою керує Алла Костромічева. Там дівчата вивчають, як правильно харчуватися і тримати себе у формі, дефілювати по подіуму, позувати фотографам і багато іншого.

Юна красуня вирішила показати, чому вона вже навчилася, і поділилася ефектними знімками в компанії подружок і однокласниць на своїй сторінці в Instagram. На фото дівчата позують на пляжі - на одному з кадрів вони лежать головами одна до одної і дивляться вгору в об'єктив.

На іншому фото вони біжать по піску, а на ще одному - красиво позують всі разом. Одягнені вони в короткі шорти і однакові білі футболки з написом англійською мовою "Біжи швидше на підборах". Маша віддала перевагу чорним шортам і такого ж кольору кросівкам, а її довге волосся красиво майорить за спиною.

Фото: Маша Полякова в таборі моделей (instagram.com/mashapolyakova)

"Хлопці, хочу вам розповісти про табір, тут ви 100% схуднете і приведете себе в тонус, навчитеся позувати на камеру, дефілювати, розвинути акторську майстерність, а так як я їду туди ще на тиждень тільки в Київ то ви можете приєднатися і упевнитися в правдивості моїх заяв. А ви були вже в таборі?" - написала Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова в таборі моделей (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери юної блогерши і моделі захоплюються її красою і обдаровують компліментами.

  • Дуже красива, дуже
  • Маша ти супер пупер
  • Бомба
  • Дивовижна схожість
  • Маму!)
  • Самий пронизливий погляд, офігенна, Машуль
  • Вау!
  • Табір "Праці без відпочинку"?
  • Маша, ти тут найкрасивіша
  • Так гарні
 

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Раніше дівчина також поділилася парою знімків в купальнику, позуючи біля моря і біля басейну.

Фото: Маша Полякова в Греції (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Полякової Маша в купальнику спантеличила загадковою заявою.

Раніше дочка Олі Полякової підкорила майстерністю дефіле на підборах.

Також 14-річна дочка Олі Полякової Марія показала спортивну фігуру в Греції.

Страх тренувань: експерт по схудненню розповіла, як не пасувати перед спортом Тіна Кароль в міні-шортах схвилювала "видом ззаду" на пляжі
Читати всі новини