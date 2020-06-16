Юна ікона стилю: Кім Кардашян показала рідкісні фото доньки на честь її 7-річчя

Кім Кардашьян з донькою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мама зворушливо привітала дочку

Кім Кардашьян – багатодітна мама, яка обожнює показувати життя своїх дітей. На днів старшій з них – Норт – виповнилося 7 років. З такого приводу зірка зробила зворушливий пост в своєму мікроблозі. Вона запостила кілька фото, на яких зробила акцент на таланти своєї дівчинки. Норт позує в незвичайних вбраннях, які склала сама, як велика модниця. Також вона танцює, співає і просто розважається зі своїми сестрами і братами. «Вітаю з 7-м днем народження мого первістка Норзи! Я не можу повірити, що тобі 7 років. З розуму зійти, як пролетів час! Ти все і більше, про що я коли-небудь мріяла! Найбільш стильний творчий представник Близнюків назавжди! Я люблю тебе до твоєї планети і назад!», – написала Кім.

Норт обожнює моду (фото: instagram.com/kimkardashian)

У відповідь мережа просто вибухнула привітаннями. Шанувальники пишуть, яка Норт гарненька і як швидко пролетів час. «Така мила», «Ікона», «Королева», «Сама гарненька дівчинка у світі», «Вона найкраща», – подібні коментарі все додаються на сторінці Кім.

Дівчинка з мамою і татом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, малятко в мережі знають як наймоднішу дівчинку з сімейства Кардашьян-Дженнер. Вона постійно експериментує з фасонами, відтінками і новинками. Разом з мамою дівчинка обожнює ходити по магазинах, а ще більше – купувати тканину і самостійно розробляти дизайн одягу, довіряючи пошиття речей кращим кравцям. Наприклад, для поїздки в Японію влітку Норт створила цілий гардероб, про що Кім написала у своєму мікроблозі.

Кім і Норт люблять веселитися (фото: instagram.com/kimkardashian)

Є у Норт і маса інших талантів. Під час паризьких канікул сім'ї Кардашьян-Уест дівчинка вперше виступила на великій сцені. Це сталося під час одного з показів в рамках Тижня моди, де Каньє демонстрував нову колекцію власного бренду Yeez. До речі, це був перший показ Yeezy за останні п'ять років! На честь такої події вони продумали програму більш ніж насичений. Показ пройшов під відкритим небом під музичний супровід Каньє Уеста. А справжнім сюрпризом для присутніх став вихід на імпровізовану сцену-подіум 6-річної Норт Вест. Дівчинка вперше в житті зважилася зачитати реп перед публікою і десятками журналістів. І просто підкорила публіку!

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Автор: Lite