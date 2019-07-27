Юна дівчина Віктора Павліка вразила фото з відпочинку в одному рушнику

Після того, як стало відомо про роман 53-річного українського артиста Віктора Павліка з його 25-річної піарницею Катериною Репяховою, в пресі регулярно виникають чутки про те, що пара збирається одружитися. Однак самі герої їх наполегливо спростовують, заявляючи, що нічого такого не планують. Зараз вони вирушили на відпочинок у Грецію і дівчина із задоволенням ділиться фото і розповідями звідти.

Так, вона опублікувала пікантний кадр на балконі їх номера, на якому зображена відразу після душу. На Катерині - один лише банний рушник, ще один вона намотала на волосся. Дівчина сидить за столиком і щасливо посміхається.

Фото: Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

У підписі до публікації Репяхова розповіла, чим їй сподобався відпочинок в Греції.

"Здається, відпочинок мені до лиця. А тепер про плюси в Греції:

- очманіло тепле море

- не спекотні вечора, можна спати без кондиціонера

- смачні оливки", - написала кохана Павлика.

До речі, раніше вона відзначала, що умови і сервіс відпочинку в Туреччині їй подобаються набагато більше.

Фолловери Каті згодні, що відпочинок пішов їй на користь, адже вона виглядає просто чудово, що вони і відзначили в коментарях.

Я думаю що відпочинок усім до лиця . Набирайтеся сил

Реально так і є )відпочинок наповнює новими емоціями і силами )

Вам і правда відпочинок до лиця! Така щаслива!

Дуже!

Промениста дівчинка

Про заради смачних оливок варто їхати

Скріншот коментарів (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше юна кохана Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася романтичним фото з співаком.

До цього кохана Віктора Павліка розповіла резонансні деталі їхнього роману. Приміром, з'ясувалося, що дівчина захоплюється творчістю свого обранця ще з дитинства. У неї навіть є унікальний знімок з дитинства з Павликом.