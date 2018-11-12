"Я доросліший, мудріший": Меладзе вперше розповів про шлюб з Джанабаєвою

Фото: Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва (колаж РБК-Україна)

Зіркова пара дала перше спільне інтерв'ю

Зоряна пара Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва дали перше спільне інтерв'ю, в якому розповіли про свої стосунки і шлюб. Співак розкрив, як їм вдається вирішувати спірні моменти в сім'ї, зазначивши, що зазвичай він першим іде на розмову, передає Hello!

На думку Валерія, дуже важливо давати один одному свободу і довіряти.

"Колись я зрозумів, що людські відносини будуються на волі. Або ти довіряєш людині, або не довіряєш, тоді ти хоч парканами оточи її, не пускай її нікуди — нічого не має сенсу. Кайф відносин — в ситуації, коли ти даєш людині повну свободу, а вона вибирає тебе. Якщо дати реалізуватися, вона буде щасливою", — міркує Меладзе.

Фото: Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Саме тому Альбіна змогла повернутися на сцену, а не стала домогосподаркою, яка виховує дітей. Після появи на світ їх молодшого сина Луки Джанабаєва зробила паузу в кар'єрі. В той момент співачці здавалося, що вона буквально розчиняється в сім'ї. При цьому Валерій допомагав їй виховувати первістка, безсонними ночами вставав до колисці малюка, вколисував його і колисав.

"Я думаю, Валеру це влаштовувало. Я була вдома рівно стільки, скільки хотіла. Через рік поступово почала працювати, все йшло природно, і ніяких перешкод з його боку не було", — каже артистка.

Фото: Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Меладзе також вважає, що важливо обговорювати проблеми і не таїти образи. При цьому саме він частіше першим починає розмову.

"Я зрозумів, що обов'язково потрібно розмовляти, якщо щось не так. Надуватися і мовчати, психувати, грюкати дверима, виношувати в собі тільки образу і думку "мене не розуміють" — шлях в нікуди. Ми з різних планет, це треба прийняти як даність. Не можна чекати людину, яка тебе повністю зрозуміє, цього не станеться. Треба розмовляти. Інша справа, що, щоб після сварки почати першим спілкуватися, треба переступити через себе. Напевно, тому що я доросліший, мудріший, як правило, починаю розмову першим. Хоча Альбіна теж зараз, буває, ініціює рух назустріч і мене це дуже радує", — поділився Валерій.

Фото: Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Нагадаємо, відомий російський співак Володимир Меладзе почав скуповувати нерухомість в Грузії для того, щоб мати можливість отримати грузинське громадянство. При цьому, від громадянства Росії він відмовлятися не збирається.

Зазначимо, що старша дочка Валерія Меладзе вийшла заміж за марокканця. Пара зустрічалася більше 10 років і в 2017 році вирішила узаконити свої стосунки, влаштувавши скромний прийом в британському Кембриджі для самих близьких друзів.

До речі, відомий російський продюсер і композитор Костянтин Меладзе розповів про фантастичний подарунок, який його дружина - екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва - піднесла йому на 55-річчя.

Відео: РБК-Україна