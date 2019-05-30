ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Я виходжу заміж!" Регіна Тодоренко з букетом приголомшила зізнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.05.2019 - 10:51
"Я виходжу заміж!" Регіна Тодоренко з букетом приголомшила зізнанням
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зненацька зібралася йти під вінець

Популярна телеведуча і блогер Регіна Тодоренко вміє заінтригувати шанувальників і викликати у них живий інтерес до своєї персони. Зірка то фото в купальнику опублікує, показавши фігуру меньш, ніж через півроку після пологів, то повідомить про новий цікавий авторський проект. Але цього разу вона приготувала дійсно приголомшливу новину – Регіна виходить заміж! Цікаво, що зі своїм законним чоловіком, музикантом Владом Топаловим вона розписалася ще восени минулого року. Так у чому ж справа? Про це ведуча розповіла в Instagram, поспішивши заспокоїти шанувальників.

Так, знаменитість повідомила про підготовку до пишного святкування, адже гучного і справжнього весілля з численними гостями і тортом у неї так і не було! Настав час це виправити.

Свою несподівану новину Регіна супроводила не менш інтригуючим фото. На знімку вона позує в оригінальному білому купальнику з рюшем в області декольте і плечей. Ведуча стоїть по груди в воді і тримає в руках елегантний весільний букетик. Ефект "макіяж без макіяжу" і трохи підфарбовані помадою природного відтінку губи видають те, що знімок став частиною спеціальної фотосесії.

&quot;Я виходжу заміж!&quot; Регіна Тодоренко з букетом приголомшила зізнанням

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Так! Так! Так! Я виходжу заміж! Офіційно ми з Владом Топаловим одружилися ще в жовтні, а зараз ми готуємося до великого торжества!" - зізналася Регіна.

Підписники блискавично проявили жвавий інтерес до раптової новини і стали закидати ведучу питаннями і дарувати їй щедрі компліменти.

"Вітаю! Ти така красуня!", "Дуже красива, дуже! Будь щаслива", "Сама досконалість, ненаглядна, чарівно виглядаєш, янголятко чистої краси", "Ого! Супер! Як русалка!", "Ти шикарна, Регіна", "Ваша дитина буде на вашому весіллі, як це круто!", "Розумниця! Кожна дівчинка мріє про кохання і шикарне весільне плаття. Красива пара!", "Впевнена, все буде просто шикарно. Заздалегідь бажаю щоб все пройшло як задумано! Бережіть один одного", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Регіа Тодоренко спантеличила мережу заняттями англійською мовою з маленьким сином Михайлом.

Раніше Регіна Тодоренко поскаржилася на брак часу на коханого чоловіка Влада Топалова.

"Немає совісті": Регіна Тодоренко в купальнику різко відповіла критикам Регіна Тодоренко в ефектному купальнику повідала про ідеальний відпочинок
Новини України Регіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся