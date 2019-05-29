Чи не рано? Регіна Тодоренко показала, як вчить маленького сина англійської мови

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Деякі шанувальники вважають, що дитина ще занадто маленька для таких уроків

Регіна Тодоренко не раз захоплювала своїх шанувальників невгамовною енергією і тим, як вона примудряється все встигати. Вона встигає вести власні ТВ-шоу "Регіна +1" і "П'ятниця з Регіною", зніматися в рекламі, подорожувати та проводити час з сім'єю - чоловіком Владом Топаловим і маленьким сином Михайлом. Більш того, ведуча бере малюка на роботу, де в перервах між зйомками займається його розвитком.

На своїй сторінці в Instagram Регіна опублікувала цікаве відео з синочком, зняте в гримерці. Одягнена у білий костюмчик дитина сидить на колінах у няні, а в цей час мама показує йому картки з малюнками і вимовляє ці слова англійською мовою, чітко промовляючи їх.

"Ось так у грим-вагоні проходять наші будні з Михайлом Владиславовичем - в перервах між зйомками працюю з сином. Сподіваюся, всі мої зусилля дадуть Хороший результат! Я завжди вірю в краще!" - поділилася Тодоренко.

Відео: Регіна Тодоренко з сином Михайлом (instagram.com/reginatodorenko)

Більшість підписників похвалили артистку і відзначили, що вона просто супер-мама і дітей дійсно потрібно починати розвивати з дитинства. Проте інші вважають, що подібні заняття безглузді, оскільки дитина ще занадто мала для цього. Нагадаємо, що Михайло народився 5 грудня 2018 року, тобто йому майже шість місяців.

"Супер - Мама"

"Він ще маленький для картинок"

"Боже, вчити дитину до року англійській така маячня. Краще відразу китайський, ієрогліфи в картинках так захоплююче"

"Яка ти розумна Регіна"

"Яка у Регіни гарна англійська!!!"

"Теж картки доньці показувала, результат відмінний!"

"Яка ж розумниця"

"Ти просто розумниця і супер мама"

"Який великий вже, сонечка"

"Він просто на мамин голос реагує і на картинки"

"А може почати з російської мови?"

"Як мило)) Міша, мабуть, дуже уважно слухає маму)))"

"Ви молодець!!! Самі англійської вчіть"

"Я одна вважаю це маячнею? Яка англійська до двох років, дайте йому хоч на нашому заговорити"

"Ви чудова мама! Це обов'язково дасть свої плоди"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко поскаржилася на дефіцит часу на чоловіка Влада Топалова.

Раніше ділова Регіна Тодоренко в яскравому образі викликала суперечки в мережі. Не всім шанувальникам ведучої сподобалася деталь її нового образу.

Також до цього Влад Топалов показав, як вони з Тодоренко розважають сина.