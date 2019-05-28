Ділова Регіна Тодоренко в яскравому образі викликала суперечки в мережі

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальникам ведучої не сподобалася деталь її гардеробу

Діяльна Регіна Тодоренко дивує шанувальників своєю невгамовною енергією і вміння братися за кілька справ відразу, причому, досить успішно! Вона запустила нову програму про материнство "Регіна +1", веде проект "П'ятниця з Регіною" і шоу "Мейкапери", а також знімається в рекламі і встигає приділяти час сім'ї – чоловікові, музиканту Владу Топалову і синові Михайлу. Зірка зізнається, що часом дуже втомлюється, але завжди прекрасно тримається в кадрі і виглядає на всі сто! Ведуча опублікувала на сторінці в Instagram нове фото зі зйомок чергового випуску однією з авторських програм. На знімку вона позує в яскравому образі, який спровокував суперечки в коментарях.

На Регіні – малиновий подовжений піджак, блузка ніжного персикового кольору, спідниця з анімалістичним притому і пікантним розрізом, що оголює стрункі ніжки зірки, і масивні кросівки бежевого відтінку.

Саме взуття стало предметом бурхливих обговорень користувачів мережі. Багато коментаторів вважають, що колір кросівок недоречний і вони виглядають брудними і неохайними.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Під постои розгорнулися гарячі суперечки. Одні коментатори підтримали Регіну у виборі вбрання з індивідуального стилю, а інші порадили їй змінити аутфіт.

"Прекрасно виглядаєте", "Така чарівна", "Зніми кроси брудні!", "Красуня Регіна", "Красива дівчина! Дуже подобається макіяж. У всіхвбраннях гарненька!", "Чудово виглядаєте!", "Може це і модно, але конкретно ці кросівки дуже невдалі забарвлення таке, ніби вони брудні", "Як завжди прекрасна! Бути мамою тобі до лиця!", "Що з кросівками?!", "Дуже личить саме цей колір (піджак)! Статусно, і на свято, і в люди!" -- писали шанувальники.

Раніше Регіна Тодоренко зловила чоловіка на гарячому і привселюдно заявила про його обман.

Крім того, Регіна Тодоренко різко відреагувала на критику своєї фотосесії в купальнику.