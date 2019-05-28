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"Самотні чашки з застиглим чаєм": Тодоренко поскаржилася на дефіцит часу на чоловіка (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.05.2019 - 13:56
"Самотні чашки з застиглим чаєм": Тодоренко поскаржилася на дефіцит часу на чоловіка (відео)
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко умилила інтимними моментами свого життя

Регіна Тодоренко любить час від часу показати і розповісти своїм шанувальникам про материнських будні. Відзначимо, що разом з музикантом, Владом Топаловим українська телеведуча виховує синочка Михайла, який народився в грудні минулого року.

На цей раз Регіна трохи поскаржилася. З'ясувалося, що за материнськими турботами їй не завжди вистачає достатньо часу на чоловіка. Тодоренко навіть зняла на відео підтвердження своїх слів у вигляді... застиглого чаю.

Так, телеведуча пояснила, що пізно ввечері, коли вона вкладала малюка спати, Влад Топалов заварив собі і своїй коханій чай в надії провести з нею трохи часу ввечері. Але Регіна заснула. Тодоренко навіть записала коротке відеозвернення до своїх шанувальників.

"Я встала сьогодні о 6 годині ранку. Та що там о шістій – о четвертій! А потім у шість... І ось, що знайшла на кухні. Дві самотні, чашки з застиглим, покритим пилом чаєм. А це означає, що вчора, коли я вкладала нашого чоловічка, я заснула. А чоловік мене чекав! Мій добрий чоловік", - зворушливо висловлюється про Топалова Тодоренко.

"Ви теж мало часу проводите зі своїм чоловіком?" - запитує у шанувальників Регіна. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше ділова Регіна Тодоренко в яскравому образі викликала суперечки в мережі. Не всім шанувальникам ведучої сподобалася деталь її нового образу.

Також до цього Топалов показав, як вони з Тодоренко розважають сина.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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