"Я вмію говорити обличчям": Джамала підкорила мережу яскравою емоцією (фото)

Співачка вразила яскравою посмішкою
Популярна українська виконавиця Джамала підкорила мережу променистою усмішкою після концерту jungle4eva. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, на одному зі знімків можна помітити українську зірку кримськотатарського походження, яка посміхається прямо в стрибку. При цьому в руках вона тримає табличку з автографами і написом "Jungle".
Фото: Джамала з променистою посмішкою (instagram.com/jamalajaaa)
"Я вмію говорити лицем. Про те, як проходить концерт Jungle4eva. Спасибі POP Corn За такі концерти", - йдеться у підписі.
Фото: Джамала з променистою посмішкою (instagram.com/jamalajaaa)
Звернемо увагу, що шанувальники Джамали просто не змогли пройти повз її променисту посмішку.
"На обличчі такі емоції", - сказала користувач Джамалдінова.
"Клас. Ти збираєш автографи улюблених музикантів", - підкреслив юзер Максим Ігорович.
"Як круто", - сказала користувач Маша Пасіка.
"Супер. Джамала, ви оволоділи технікою левітації?" – поцікавився користувач Ганна Биклест.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, що під час відпочинку на Маврикії Джамала організувала яскраву фотосесію в приголомшливій сукні рожевого кольору, декороване воланами. У мережі співачку навіть порівняли з іспанської сеньйоритою. Образ і справді схожий!
Також до цього Дажама показала струнку фігуру в купальнику. Зазначимо, що співачка досить швидко змогла привести себе у форму після народження дитини.
Джамала вперше стала мамаой (відео: РБК-Україна)