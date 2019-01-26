"Я вмію говорити обличчям": Джамала підкорила мережу яскравою емоцією (фото)

Фото: Джамала (Інна Соколовська, Styler.rbc.ua)

Співачка вразила яскравою посмішкою

Популярна українська виконавиця Джамала підкорила мережу променистою усмішкою після концерту jungle4eva. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на одному зі знімків можна помітити українську зірку кримськотатарського походження, яка посміхається прямо в стрибку. При цьому в руках вона тримає табличку з автографами і написом "Jungle".

Фото: Джамала з променистою посмішкою (instagram.com/jamalajaaa)

"Я вмію говорити лицем. Про те, як проходить концерт Jungle4eva. Спасибі POP Corn За такі концерти", - йдеться у підписі.

Фото: Джамала з променистою посмішкою (instagram.com/jamalajaaa)

Звернемо увагу, що шанувальники Джамали просто не змогли пройти повз її променисту посмішку.

"На обличчі такі емоції", - сказала користувач Джамалдінова.

"Клас. Ти збираєш автографи улюблених музикантів", - підкреслив юзер Максим Ігорович.

"Як круто", - сказала користувач Маша Пасіка.

"Супер. Джамала, ви оволоділи технікою левітації?" – поцікавився користувач Ганна Биклест.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що під час відпочинку на Маврикії Джамала організувала яскраву фотосесію в приголомшливій сукні рожевого кольору, декороване воланами. У мережі співачку навіть порівняли з іспанської сеньйоритою. Образ і справді схожий!

Також до цього Дажама показала струнку фігуру в купальнику. Зазначимо, що співачка досить швидко змогла привести себе у форму після народження дитини.

Джамала вперше стала мамаой (відео: РБК-Україна)