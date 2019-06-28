"Я тебе не віддам": Аліна Гросу зворушила романтичним зізнанням чоловікові

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

Співачка показала унікальний весільний кадр

Популярна співачка Аліна Гросу 23 червня зіграла розкішне весілля в Італії неподалік від романтичного міста Верона. Хоч офіційно артистка та її обранець, молодий бізнесмен на ім'я Олександр, розписалася 1 червня, пишне торжество молодята вирішили влаштувати пізніше, покликавши чимало зіркових друзів. Так, привітати хрещеницю прибула українська поп-діва Ірина Білик, співаки Віталій Козловський та Павло Зібров, шоумен Дмитро Коляденко та телеведуча Катя Осадча. Молоде подружжя вирішило провести в Італії також і медовий місяць, радуючи шанувальників яскравими романтичними фотозвітами.

На сторінці в Instagram Аліна не перестає публікувати і ексклюзивні весільні кадри. Наприклад, вона показала оригінальний портретний знімок з коханим чоловіком і залишила для нього зворушливе віршоване зізнання. Артистка часто розміщує в мережі власну поєзію, чим несказанно радує підписників, завжди знаходячи у них відгук.

"Я тебя не отдам

Самым холодным и злым ветрам..

Нас не разделят на пополам,

Ты с моим миром сливаешься,

Ты догадаешься сам.

Я найду себя заново в глазах твоих,

Сердце наполнит океан любви..

Со мной в унисон дыши..

Ты мне скажи…" - написала закохана Аліна.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

Пронизливий кадр і душевне зізнання зворушили шанувальників артистки настільки, що вони не втрималися від побажань і компліментів молодятам.

"А ви так схожі один з одним! Це чудово!", "Гарне фото ви дуже добре виглядаєте", "Ви найкрасивіша пара в світі. Бажаю удачки. І багато креативних ідей в роботі", "Щасливчик!", "Ви класна пара щастя вам і любові", "Красива пара"," Дуже красива пара! Будьте щасливі!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що зваблива Аліна Гросу показала пікантні знімки в мокрій сукні, викликавши захват своєю фігурою.

Раніше Аліна Гросу показала фото з чоловіком Олексадром під час весільної подорожі у Верону.