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Віра Брежнєва в Парижі показала, як носити екстра-тренд

Lite » Мода 08.07.2019 - 16:26
Віра Брежнєва в Парижі показала, як носити екстра-тренд
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка вміло впроваджує модні тенденції в повсякденні образи

 Віра Брежнєва - одна з вітчизняних ікон стилю, незважаючи на те, що дівчина вже давно живе і працює в сусідній країні, проте часто з'являється і в Україні. Уміння одягатися стильно і віддавати перевагу не кричущим нарядам, а жіночним і романтичним, підтверджує Instagram знаменитості, в якому вона публікує фото з концертного життя і буднів.

 Часто Віру можна побачити в елегантних сукнях, але іноді вона демонструє і екстра-тренди сезону. Такими цього літа стали велосипедки з деніму, які Віра комбінувала з чорним топом простого крою з американським коміром і глибокими проймами. Варто відзначити ще одну стильну деталь — необроблений край низу велосипедок.

Віра Брежнєва в Парижі показала, як носити екстра-тренд

Фото: Віра Брежнєва демонструє тренд літа 2019 року (instagram.com/ververa)

 З аксесуарів Віра використала чорний базовий ремінь, чорні сонцезахисні окуляри і актуальний ланцюжок з двома кулонами у вигляді монеток. У такому вигляді Віра позувала фотографу на балконі паризького готелю з чудовим краєвидом.

Віра Брежнєва в Парижі показала, як носити екстра-тренд

Фото: Знаменитість доповнила екстра-модну річ простими базовими деталями (instagram.com/ververa)

"На цей раз в Парижі, я знову по роботі, і знову спробувала нове місце... дуже задоволена своїм вибором, приголомшливий вигляд, шикарний готель і я щаслива", - прокоментувала кадри знаменита блондинка.

Віра Брежнєва в Парижі показала, як носити екстра-тренд

Фото: Віра Брежнєва показала, що комбінувати велосипедки моджно і з в'єтнамками (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що Віра Брежнєва захопила мережу зворушливим відео з чоловіком, яке зняла під час відпочинку пари в Мюнхені. Короткий ролик щасливої пари привів у захват шанувальників артистки.

До речі, Віра Брежнєва поділилася складовими ідеальної відпустки і показала знімок з подругою, відомим дизайнером Катериною Сільченко.

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