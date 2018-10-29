"Я зараз закохана": Анна Седокова вперше розповіла про новий роман

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Обранець 35-річної співачки молодший за неї на 11 років

Відома українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова заінтригувала прихильників черговими змінами в особистому житті. Після тривалої перерви у відносинах артистка зізналася, що знову закохана, передає "СтарХит".

Сама Анна не назвала ім'я, проте в оточенні Сєдокової відзначили, що вона зустрічається з молодим і перспективним гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

"Так, я закохана і, здається, у мене є хлопець", — повідомила 35-річна співачка.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Зазначимо, новий обранець співачки молодший за неї на 11 років. Миронов грає на позиції захисника і є досить перспективним гравцем. Так, в минулому році його запросили грати в НХЛ в клуб "Колорадо", де йому зробили привабливу кар'єрне пропозицію.

Фото: Андрій Миронов (instagram.com/andreymironov)

Сєдокова зазначила, що молодий хлопець - хороша партія для неї, адже знайти вільних кандидатів в її віці стає все важче.

"Звичайно, все змінюється. Зараз складно знайти пару. Це у 18 всі хлопці вільні, а коли тобі 35, як правило, чоловіки вже з певним багажем: хтось одружений, хтось незадоволений своїм життям", — зазначила артистка.

Фото: Андрій Миронов (instagram.com/andreymironov)

Нагадаємо, Анна була одружена двічі: з українським футболістом Валентином Белькевичем і бізнесменом Максимом Чернявським. Артистка самостійно виховує трьох дітей: дочку Аліну, народжену в шлюбі з Белькевичем, Моніку - батьком якої є Чернявський і сина Гектора, народженого поза шлюбом від невідомого чоловіка.

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова відповіла на закиди щодо недостатньої любові до своїх дітей.

Зазначимо, що Анна Сєдокова розповіла, який чоловік повинен бути поруч з нею.

До речі, Сєдокова розповіла, кого вважає найкрасивішою жінкою в світі.

Відео: РБК-Україна