"Я счастлива": Оля Полякова признана "Жінкою України 2019" (видое)

Певица получила престижную награду от журнала "Единственная"
Оля Полякова похвасталась еще одной наградой в своей копилке. Так, именитую украинскую поп-исполнительницу назвали "Жінкою України 2019" по версии журнала "Единственная". Церемония награждения состоялась вечером, 9 апреля. Отметим, что церемония отмечает заслуги известных и успешных украинок в разных сферах – не только в культуре и шоу-бизнесе, но и образовании, медицине, психологии и т.д. Выбор делается на основе голосования, которое проходит на сайте журнала. А также выводов специального экспертного жюри.
Интересно, что уже второй год подряд в категории шоу-бизнес победа достается именно Оле Поляковой.
На своей instagram-страничке певица уже опубликовала эмоциональное видео, в котором благодарит за поддержку.
"Женщина года счастлива!" - улыбается Полякова.
Видео: instagram.com/polyakovamusic
Поклонники Поляковой поспешили поздравить свою любимицу:
Кстати, напомним, что церемонию также посетили две телеведущие: Катя Осадчая и Лилия Ребрик, которые продемонстрировали свои яркие образы.
Так, Катя Осадчая выбрала для светского мероприятия яркий total red образ - тренд сезона весна-лето 2019. Телеведущая блистала в ярком летнем платье, довершив свой образ трендовым аксессуаром - обручем.
А вот Лилия Ребрик выбрала элегантное платье белого цвета, изюминка которого - воланы.