"Я ніяк не холостяк": Шнуров у віршах підтвердив четверте одруження

Колаж: Сергій Шнуров з дружиною (РБК-Україна)

Це вже четвертий за рахунком шлюб Сергія Шнурова

20 жовтня цього року в росЗМI з'явилася інформація про те, що шоумен, співак і беззмінний лідер хулиганистой групи "Ленінград" Сергій Шнуров таємно одружився на своїй дівчині – світської левиці з Санкт-Петербурга Ользі Абрамової, з якою у нього різниця у віці 20 років. У той момент багато хто подумав, що весілля було фейковим, оскільки все обійшлося без традиційних весільних гулянь. Проте фронтмен "Ленінграда" 24 жовтня розвіяв чутки про несправжнє одруження. Шнуров опублікував у своєму Instagram фото з четвертою дружиною і супроводив його віршем зі словами, що він "ніяк не холостяк".

На фотографії зоряні молодята відображені бiля одному з пітерських мостів. Щасливий "Шнур" і його тепер уже законна дружина обіймають один одного.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/shnurovs)

У віршах написано наступне:

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, - не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, - мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.

Як повідомлялося раніше, екс-дружина музиканта Матильда Шнурова, яка в серпні 2018 року офіційно розлучилася з рокером Сергієм, знову закохана.

Також ми писали, як Матильда розповіла про розлучення з солістом групи "Ленінград". За її словами, життя з колишнім чоловіком була наповнена духовним зростанням і самопізнанням, при цьому, до речі, вона не змогла назвати конкретну причину розлучення.

Відео: РБК-Україна