"Я ненаситний": Іраклі Макацарія зізнався Єфросиніній у своїх пікантних слабкостях

Відео: YouTube/ Маша Єфросиніна

Один з найбільш мужніх і темпераментних "холостяків" України, грузинський бізнесмен і екс-учасник проекту Танці з зірками Іраклі Макацарія, який вийшов у фінал шоу і був одним з головних претендентів на перемогу, в інтерв'ю програми Маші Єфросиніної "Іспит", яка виходить на YouTube, зробив несподівані та відверті зізнання про свої невеликі слабкості, а також стосунки з дівчатами.

Відповідаючи на питання, які він вибирав наосліп, чоловікові довелося видати свої секрети, про які знають далеко не всі.

Так, наприклад, він зізнався, що є ненаситним. Виявилося, що мова йде про шопінг – потрапляючи в магазини і бутіки, бізнесмен не може відмовити собі в покупці обновок.

"Я ненаситний в шопінгу. Останнім часом намагаюся контролювати. Шалено люблю купувати речі, які потім не ношу. Коли я зрозумів, скільки в мене одягу,що не поміщується в шафі, почав ревізію. Я нарахував 97 пар взуття і половини відразу позбувся. Зараз я більш або менш намагаюся контролювати", - заявив Іраклі.

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Також Макацарія розповів, що найбільше приваблює його в представницях прекрасної статі. Інтелект і доброта є основними критеріями вибору для "холостяка". Крім того, він не любить зовні однотипних дівчат, які ніби вийшли з кабінету одного пластичного хірурга.

"Найсексуальніше в жінці – це інтелект. Мене притягують сильні жінки. Але важливіше розуму для мене доброта. Я розумію, що не всі чесні, не всі показують себе такими, як вони є. Це найбільша проблема 21 століття. Велика проблема в тому, що всі хочуть бути схожими на якийсь стандарт, навіть фізично, чомусь всі хочуть бути на одне обличчя", - зазначив темпераментний чоловік.

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Примітно, що Макацарія ніколи не робить селфи з дівчатами і не виставляє спільні фото. Він наголошує – якщо дозволить собі публічно зафіксувати прояви почуттів, це буде означати серйозність його намірів, але поки це не актуально.

"У мене стосунки є практично завжди, і якщо вони не стають серйозними, то я не вважаю, що це моя проблема. Я часто стикаюся з тим, що через кілька побачень мені стає нецікаво", - відповів грузинський красень Маші.

Крім того, Іраклі зізнався, що у нього був інтим в літаку, а на секс у публічному місці він би не погодився.

Раніше учасник шоу Танці з зірками Іраклі Макацарія показав рельєфний торс під час відпочинку, викликавши захоплення шанувальниць.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Іраклі Макацарія показал, кого забрав з собою в Грузію та провів екскурсію по улюблених місцях.