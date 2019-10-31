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"Я в неї вчепився": екс-учасник Танців з зірками 2019 розповів про молоду дружину

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.10.2019 - 12:35
"Я в неї вчепився": екс-учасник Танців з зірками 2019 розповів про молоду дружину
Михайло Кукуюк і Анастасія Осмоловська (фото: соцмережі артиста)

Кукуюк зазначає, що дружина - його перший критик

Михайло Кукуюк вкрай рідко дає інтерв'ю і коментарі. І ще рідше розповідає про особисте життя. В ексклюзивному інтерв'ю журналістам програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", популярний український актор, екс-учасник шоу Танці з зірками 2019 Михайло Кукуюк розповів про знайомство з дружиною і чого навчився у молодої актриси і режисера.

У житті успішного актора Михайла Кукуюка є жінка, до ніг якої він готовий кинути весь світ – дружина Анастасія Осмоловська. З журналістами "Ранку з Україною" Михайло поділився подробицями їхнього сімейного життя.

"Вона не тільки режисер, а ще й актриса. Ми познайомилися в нульових і все – я в неї вчепився і не відпускаю! Ми давно знайомі, як побачив, вже тоді почав закохуватися потроху – таке враження, що я все життя чекав і знав її. От вона просто стала реальною", – розповів Михайло Кукуюк.

&quot;Я в неї вчепився&quot;: екс-учасник Танців з зірками 2019 розповів про молоду дружину

Чоловік дуже вдячний своїй молодій дружині, адже вона йому відкрила багато нового, а головне – дівчині завжди є, що сказати Михайлові, вона дає цінні поради і навіть критикує.

"Я добре ставлюся до цього! Є такі критики, які навіть, коли тебе обплюють, обкинуть і ти розумієш, що це все в тему, – зізнається актор в програмі "Ранок з Україною". – Настя – мій перший критик. Вона мене познайомила з сучасною драматургією – давала усі уроки. Я в Києві так загруз, так вгруз. І вона мені відкрила світ, показала сучасну драматургію".

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розговорився про кризи у відносинах з Alyosha.

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