"Я теж дуже лінива": Джамала поділилася секретами схуднення до весни

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка розповіла, як відновлює форму після вагітності і призналась, що чекає весну

Популярна українська співачка та переможниця конкурсу Євробачення Джамала після продуктивного відпочинку з чоловіком на казковому Маврикії повернулася в Київ і вже розпочала підготовку фігури до весни. В Instagram артистка повідомила, що приступила до активних занять спортом і навіть поділилась власними простими секретами схуднення.

Так, зірка зізналася, що вона лінується займатися спортом і часом їй доводиться себе змушувати. Крім того, майже місяць вона не їсть солодке і обмежила споживання мучного.

"Налаштована рішуче пережити цю зиму. Як ви?" - підписала фото артитка у спортивному костюмі, зроблене в стінах одного з київських фітнес-центрів.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала вирішила дати невеликі рекомендації, які вона перевірила на власному досвіді і відповісти на запитання шанувальників, як їй вдається тримати себе у формі і відновитися після вагітності.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Постарайтесь, для початку, просто реально менше їсти . Є все, але прям мало 2 столові ложки максимум . Зараз я вже як 3 тижні відмовилася від солодкого, борошняне прям дуже рідко можу зірватися на шматочок . Я теж дуже лінива щодо занять", - чесно написала співачка.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Коментатори зазначили, що настрій артистки їм знайомий, вони самі зачекались весни і мають намір перечекати холодну пору року, думаючи про теплі днини.

"Настрій хороший. До весни залишилося зовсім небагато", "Залишилося менше половини вже, але налаштована я теж рішуче", "Дожити б до кінця січня", "Дуже чекаю весну", "Хочу сонечка і теплих зоряних ночей", "Радує твій рішучий настрій, і я з тобою", - писали вони.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше, під час відпустки на острові Маврикій Джамала раптово зізналася, що відчайдушно сумує по дому, місту та рідним і зазначила, що з нетерпінням чекає повернення в Київ.

До речі, на відомому курорті нудьгувати співачці не доводилося. Так, Джамала навіть встигла станцювати запальну зумбу і прийшла у захват від нового досвіду.

Відео: РБК-Україна