"Я це не витримаю": Джамала розбурхала несподіваною новиною про свого улюбленця

Джамала вирішила поділитися з шанувальниками не тільки позитивними, але і трохи сумними новинами у своєму житті. Так, українська виконавиця поскаржилася багатотисячній армії шанувальників на невдалий початок не лише понеділка, але і майбутньої тижня. І почалося все, здавалося б, з дрібниці.

Так, Джамала зазначила, що її тиждень почався так, ніби все йде не так. Приміром, вранці співачка несла білосніжні брюки з хімчистки, а вони впали на землю. Більше того, коли Джамала нахилилася їх підняти, з її сумочки випала косметичка.

"Я і не помітила, як втратила свої "багатства" – помаду і пензлик", - нарікає співачка.

Але далі більше. Трохи пізніше Джамала відвезла свого домашнього улюбленця (собачка по кличці Баду) до ветеринара, де лікар її остаточно приголомшив заявою, що собачці слід народжувати.

"Мене "ощасливили" новиною, що моїй собачці пора народжувати, інакше... Народжувати Баду? Я не витримаю", - усміхається співачка.

Також співачка зазначила, що попереду її чекає репетиція. І вона дуже сподівається, що все бужет добре. При цьому, незважаючи на досить несприятливий початок тижня, Джамала опублікувала усміхнене фото. На знімку співачка позує у літньому платті соковитого зеленого кольору з квітковим принтом.

Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала і Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники виконавиці також вирішили залишити різні відгуки під її новим фото та скаргою, деякі жартували:

"Баду у матері!"

"Джамала, це ж так весело!)"

"Оооййй, маленькі Бадушки... це ж круто"

"Ахах, Бадушка молодчина"

"А на мене взагалі сьогодні штани не налізли"

"Щось у мене нудно почався день, порівняно з вами)) універ, "веселі" лекції... а у вас все буде добре!"

"На щастя! Не турбуйтеся, понеділок - день важкий. Далі буде краще"

"Не можна бути таким сонечком, Джа!"

"Джамала, це просто буде привід - купити нову помаду і штани. Дівчата - такі дівчата"

"Продовження дня буде відмінним і не сумнівайтеся!"

"Все буде добре. Гарного вам тижня"

Нагадаємо, раніше Джамала умилила фото однорічного сина в національному грузинському костюмі. Вийшов "справжній джигіт".

Цікаво, що до цього Джамала похвалилася музичними талантами однорічного синочка. Співачка опублікувала відео, на якому її синок намагається грати на піаніно.