"Я не екстремалка": Надя Дорофєєва відверто розповіла про особисте життя

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка зізналася, що надихається подорожами Дмитра Комарова

Відома українська поп-виконавиця Надія Дорофєєва, яка нещодавно вразила шанувальників новим іміджем, на презентації нового сезону проекту "Світ Навиворіт" з Дмитром Комаровим відверто розповіла про те, де і як вона любить подорожувати. Також артистка поділилася секретами особистого життя в інтерв'ю з 1+1.

"Особисто для мене, подорож – це час для перезавантаження, якого вистачає на рік, до наступної відпустки. Я із захопленням дивлюся на подорожі Діми Комарова і слухаю його історії. Коли він розповідає, що відбувається на зйомках, як запізнюється на літак, як вони літають на старих вертольотах. Тоді я розумію, що Діма на своєму місці", — розповідає Надя Дорофєєва.

Правда, незважаючи на насичене та активне життя, Надя — зовсім не екстремалка.

"На відміну від свого чоловіка, я не екстремалка. Вова у мене буває скрізь. Наприклад, займається віндсерфінгом і намагається змусити мене. Іноді ми навіть сперечаємося з цього приводу. Для нього екстрим — умовити мене на екстрим. Я люблю спостерігати за екстремалами, але сама не ризикую", — зізналася вона.

Єдиний екстрим, який вона собі дозволила — поїздка на велосипеді в Чорногорії.

"Це велосипед! Максимальний був у мене в Чорногорії. Вова умовляв мене кілька днів. В результаті на третій день я йому сказала: "Я зараз це зроблю, але якщо щось трапиться, ти будеш винен!". Все обійшлося і мені страшно не було, навіть здивувалася, що все дуже швидко пройшло", — згадує співачка.

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Також артистка зізналася, що ще раз хоче відвідати Лондон.

"У дитинстві була в Лондоні. Мені було 11 років, і місто здалося нудним. Магазини рано закривалися, на той час мені здавалося це дуже дивним. Тому я дуже хочу ще раз відвідати це місто", — каже вона.

Дівчина зізналася, яке місце, де вона побувала з туристичним візитом, їй сподобалось найбільше.

"Два роки тому була в Нідерландах з подружками, ми їздили на музичний діджейський фестиваль, і я була вражена! Там класний шопінг, чудові кухня і гарний центр міста", – додала вона.

Раніше зірка групи "Час і Скло" вразила шанувальників яскравими фото.

Нагадаємо, перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвав" мережу.

Відео: (video.rbc.ua)