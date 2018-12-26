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"Я інша": Лобода здивувала одкровеннями про заміжжя

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2018 - 17:52
"Я інша": Лобода здивувала одкровеннями про заміжжя
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка віддає перевагу потертим дижинсам замість весільної сукні

Українська співачка Світлана Лобода, яка заінтригувала мережу спільним фото з чоловіком, розповіла про своє ідеальне заміжжя в інтерв'ю виданню Woman.ru.

Артистка зізналася, що ніколи не була прихильницею класичних весільних суконь - вона віддає перевагу розпису в кросівках і рваних джинсах, а також божевільному вікенду де-небудь в Кенії замість весільної подорожі.

"Я наречена, але чорна замість цих білих дам..." — є така строчка в одній з моїх пісень. В цьому вся я. Я інша. І насправді сьогодні таких багато: життя перестало бути шаблоном, кліше", - зазначила Лобода.

Також Світлана відзначила, що воліє мовчати про своє особисте життя і не виставляти його на загальний огляд.

&quot;Я інша&quot;: Лобода здивувала одкровеннями про заміжжя

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"У кожного повинна бути ''заповідна'' зона, свій сад каменів: там тільки ти і твоя душа", - переконана зірка.

Крім того, заради своїх дочок співачка зважилася на корективи в гастрольному графіку. Зараз вона як мінімум 4 дні присвячує дітям і два рази на рік на місяць вирушає з ними у відпустку.

Раніше Світлана Лобода зізналася, що періодично спілкується зі свїми екс-коханими. Робить вона це тоді, коли їй стає нудно чи сумно.

Також останнім часом на своїй сторінці у соцмережі Лобода залишає таємничі послання-звернення. Вона поцікавилася у шанувальників, чи не здогадуються вони, кому присвячені її зворушливі рядки.

Відео: РБК-Україна

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